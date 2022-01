Mercato: Eriksen a une offre en Premier League pour effectuer son grand retour sur les terrains

Libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Inter, Christian Eriksen a reçu une offre de la part de Brentford, qui lui propose un contrat de six mois, plus une année en option.

Christian Eriksen va-t-il effectuer son grand retour sur les terrains professionnels cette saison ? Selon The Athletic, Brentford est en discussions avec l’international danois victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2021. Le club de Premier aurait proposé un contrat de six mois cette saison avec une option pour une année supplémentaire au joueur, libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec l’Inter Milan. Eriksen a été contraint de quitter le club de Serie A en raison des règles médicales en Italie qui interdisent à un joueur d’évoluer avec un défibrillateur cardiaque. Ce qui est le cas du Danois.

Eriksen veut reprendre

Plus de six mois après son arrêt cardiaque, Eriksen a déclaré son ambition de reprendre sa carrière professionnelle, affirmant qu'il visait une place dans l'équipe danoise pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en novembre prochain. Son agent, Martin Schoots, a déclaré plus tard que le retour au football anglais donnerait "l'impression de rentrer à la maison".

Eriksen a déjà joué pour Tottenham entre 2013 et 2020, faisant plus de 300 apparitions pour l'équipe du nord de Londres. En attendant de retrouver un club après son départ de l'Inter, le Danois a été aperçu sur les installations du club d'Odense Boldklub, où il a évolué entre 2005 et 2008.