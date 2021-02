Mercato: Everton aurait fixé le prix de Kean si le PSG veut le recruter définitivement

Prêté l’été dernier par Everton au PSG sans option d’achat, l’attaquant italien Moise Kean réalise une saison très convaincante dans la capitale. Les Toffees auraient fixés la barre à 80 millions d'euros pour un transfert l’été prochain.

Il n’y a pas que le PSG qui s’est réjoui de l’éblouissante performance de Moise Kean mardi soir au Camp Nous face au Barça (1-4). Auteur du 3eme but parisien en 8eme de finale aller de Ligue des champions, l’attaquant italien n’a pas seulement fait trembler les filets. Il a aussi beaucoup travaillé et crée le danger dans la défense catalane. Un match référence qui symbolise parfaitement sa saison au PSG. Depuis qu’il a été prêté l’été dernier par Everton sans option d’achat, Moise Kean, 20 ans, s’est parfaitement relancé à Paris. Avec 14 buts et une passe décisive en 25 apparitions, l’ex-joueur de la Juventus donne raison à la direction parisienne qui a cru en lui, même si Mauro Icardi est plus souvent titulaire depuis que Mauricio Pochettino est arrivé aux commandes.

Leonardo pas très optimiste pour un transfert définitif

Cette réussite est donc tout bénef pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour Everton, club avec lequel Kean est encore sous contrat jusqu’en 2024. Selon le journaliste italien spécialiste des transferts Fabrizio Romano, la direction du club de Liverpool aurait fixé la barre à 70 millions de livres, soit près de 80 millions d’euros, pour un éventuel transfert l’été prochain.

Le PSG se positionnera-t-il sur ce dossier ? Voilà ce que disait Leonardo, le directeur sportif du PSG, à des supporters au mois de novembre dernier : "D'habitude, on fait des prêts avec option d'achat, mais s'il y avait une option, elle serait tellement élevée qu'à la fin, ça veut presque dire non. Il faut négocier si tout le monde est d'accord sur son futur. Il est arrivé, il est bon, il a eu un impact positif."

L'intéressé, quant à lui, laissait planer le doute sur son avenir il y a encore quelques semaines : "C’est une très bonne chose de jouer dans l’un des plus grands clubs du monde. Je suis concentré sur le fait d’apporter des bons résultats. Pour le futur, on ne sait jamais." Outre le PSG, Moise Kean pourrait aussi intéresser son ancien club la Juventus.