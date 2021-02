Barça-PSG: le film inoubliable d’une claque historique

Comme après chaque gros match de Ligue des champions, RMC Sport vous propose de revoir le film de la victoire du PSG mardi soir face au FC Barcelone (4-1), en huitième de finale aller. L'occasion de (re)voir l'accrochage verbal entre Kylian Mbappé, Jordi Alba et Gerard Piqué. Et l'échange bien plus sympathique entre le Parisien et Antoine Griezmann.

Un récital. Une soirée de rêve. Une démonstration de bout en bout. Quatre ans après la fameuse remontada, le PSG a chassé les fantômes du passé en corrigeant le FC Barcelone (4-1), mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Bien sûr, le club de la capitale sait que cet avantage ne représente pas une assurance tous risques. Personne n'a oublié le 6-1 de mars 2017 au même stade de la compétition. Mais au vu de ce qu’ils ont montré au Camp Nou, sans Neymar et Angel Di Maria, tous les deux blessés, les hommes de Mauricio Pochettino peuvent raisonnablement être confiants avant le retour programmé le 10 mars prochain au Parc des Princes.

Mbappé s'accroche avec Alba et Piqué

RMC Sport vous propose le film de ce match aller en long format, pour profiter à nouveau de l’incroyable triplé de Kylian Mbappé, des caviars de Marco Verratti ou encore des bons choix de Moise Kean. L’occasion, aussi, de revoir ou de découvrir certaines séquences comme l’accrochage verbal mêlant Mbappé, Jordi Alba et Gerard Piqué en première période. Ou cet échange bien moins tendu en fin de match entre Mbappé et Antoine Griezmann. Après avoir marché sur le pied du Parisien, l’attaquant du Barça est aussitôt venu aux nouvelles, inquiet pour son ami et coéquipier en sélection: "Ça va frérot. Je n'ai pas fait exprès."

Quelques minutes plus tard, Mbappé inscrivait le quatrième but parisien, son troisième du match. De quoi sublimer une prestation XXL et rapprocher sérieusement le PSG des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

