Mercato: Fabien Lemoine signe en National 1

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Lorient, Fabien Lemoine (35 ans) va s'engager avec le club de Versailles, promu en National 1.

Fabien Lemoine a trouvé un nouveau point de chute. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Lorient, où il a passé cinq saisons, l'ancien Stéphanois va s'engager avec le club de Versailles, promu en National 1. Selon les informations de Ouest-France, la durée du contrat n'est pas connue mais l'officialisation serait imminente.

L'arrivée de Lemoine serait une véritable plus-value pour le club des Yvelines, puisqu'il dispose d'un sacré bagage et d'une carrière bien remplie, avec pas moins de 337 matchs de Ligue 1, 89 de Ligue 2 et 30 en Coupe d'Europe avec Rennes, Saint-Étienne et les Merlus.

Un dernier défi avant la retraite ?

Il y a quelques jours, le joueur de 35 ans confiait au quotidien régional qu'il "n'avait pas fait le deuil" de sa fin de carrière et qu'il continuait à s'accrocher. "Je suis ouvert à tous les projets Ligue 1, Ligue 2, ou en National avec un objectif de montée. Je cherche un club avec des infrastructures, un stade, une ambiance, je veux profiter un maximum, vivre des émotions une dernière fois. Mentalement, j’ai encore la dalle. Je n’ai pas fait le deuil de ma fin de carrière. Tant que la cloche n’a pas sonné, je m’accroche ! Après, je n’attendrai pas des mois et des mois. Si d’ici fin septembre il n’y a rien, ce sera la même chose au mercato d’hiver, il faut être réaliste…"

En attendant l'arrivée du milieu de terrain, le FC Versailles 78 a parfaitement débuté sa saison en troisième division. Les joueurs de Youssef Chibhi occupent la troisième place du classement (trois victoires, un nul, une défaite) et restent dans les roues d'Avranches (12 pts) et Concarneau (10 pts).