Mercato en direct: les quatre grands noms que le Barça veut faire partir cet hiver

Rennes a perdu Baptiste Santamaria, dimanche lors de la large face à Auxerre. Le milieu de terrain s'est blessé à une cheville et le club pourrait se mettre en quête d'un joker en cas d'indisponibilité trop longue et malgré la présence du jeune Lesley Ugochukwu (18 ans) pour le remplacer.

"Il (Ugochukwu, ndlr) a déjà montré l’année dernière qu’il était capable de jouer à ce niveau-là, il faut lui laisser le temps de trouver des repères, du rythme parce que ça faisait un moment qu’il n’avait pas été titulaire, a rappelé Bruno Genesio à l'issue de la rencontre. J’ai toute confiance en lui. On va voir combien de temps Santamaria serait indisponible et éventuellement on ajustera si la blessure est trop longue. Si c’est le cas, on réfléchira à prendre un joker."