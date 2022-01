Mercato: Favre veut reprendre du service et ne dit pas non à la Ligue 1

Dans une interview pour le journal L'Equipe, Lucien Favre explique sa parenthèse mais avoue qu'il est prêt, désormais, à repartir et pourrait même poser ses valises en Ligue 1. Le technicien suisse confirme avoir été en contact avec Crystal Palace, mais il a laissé sa place.

Libre depuis son départ du Borussia Dortmund, Lucien Favre s’est longuement confié dans un entretien pour L’Equipe. L’entraîneur suisse de 64 ans n’exclut pas un retour en Ligue 1, lui qui avait été à la tête de l’OGC Nice entre 2016 et 2018.

"Je vais recommencer, je suis encore trop jeune pour arrêter maintenant"

"C'est une possibilité, mais l'Europe est grande", a-t-il répondu au quotidien sportif, laissant planer le doute. Le Suisse révèle aussi qu'il a depuis discuté avec plusieurs autres clubs de l'élite française comme Rennes, Lille ou Marseille. Il est aussi revenu sur son arrivée avortée à l'OL en 2015, avant sa pige à Nice : "Ma situation avec Mönchengladbach à ce moment-là était un peu compliquée, parce que j'étais encore sous contrat avec le club, même si je n'étais plus entraîneur. Et c'était encore un peu tôt pour moi. Mais j'avais eu un très bon feeling avec le président."

Depuis, Jean-Michel Aulas a dit qu'il pensait à Laurent Blanc en cas de départ de l'actuel entraîneur Peter Bosz. Le nom de Lucien Favre, libre de tout contrat suite à son licenciement le 13 décembre 2020 après une large défaite à domicile contre Stuttgart (1-5), le technicien helvète se sent prêt à reprendre du service. Il confirme avoir discuté avec d'autres clubs, mais il préférait prendre une pause, "jusqu'à aujourd'hui".

"Mais maintenant, c'est bon, poursuit-il. Je vais recommencer, je suis encore trop jeune pour arrêter maintenant, je suis en bonne santé, actif, et ce n'est pas pour moi de rester comme ça à la maison. Même si je ne veux pas me lancer dans n'importe quel projet." Il dit avoir notamment été longuement en contact avec Crystal Palace, mais qu'il était "trop tôt" pour reprendre. "Ce ne serait plus le cas maintenant" précise-t-il.