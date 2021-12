Mercato: Ferran Torres au Barça, officialisation attendue lundi

L’arrivée de Ferran Torres à Barcelone est dans les tuyaux depuis quelques jours, elle devrait être officielle lundi. L’Espagnol doit passer sa visite médicale puis sera annoncé dans la foulée, avant une présentation au Camp Nou mardi.

Il n’y a plus beaucoup de suspense quant à l’arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone cet hiver, mais on attend encore l’officialisation des Catalans. D’après le journal Mundo Deportivo, elle devrait intervenir ce lundi, pour un montant de 55 millions d’euros, plus des bonus difficiles à atteindre.

Torres doit passer sa visite médicale lundi, juste avant l’officialisation de son transfert. L’ancien joueur de Valence sera ensuite présenté au Camp Nou mardi devant le public du Barça.

En provenance de Manchester City, Ferran Torres sera la deuxième recrue de l’hiver pour le FC Barcelone, après la signature de Dani Alves officialisée il y a quelques semaines. Le Brésilien ne peut toutefois pas encore jouer avec les Blaugrana : il doit attendre d’être inscrit sur les listes de la Liga, à partir du mois de janvier.

Malgré la situation économique difficile du club catalan, Xavi continue donc de construire son effectif. Avec la retraite prématurée de Sergio Agüero, le coach barcelonais avait notamment besoin d'occuper la pointe de l'attaque.