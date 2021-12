Le Barça continue de vendre du merchandising Messi a un prix astronomique

En difficulté financière, le club catalan n'hésite pas à faire feu de tout bois. Et même de tout élastique.

C'est une info repérée par la presse madrilène, qui se gêne rarement quand il s'agit de pointer les grandes ou petites faiblesses du rival catalan. Ce dimanche, AS rapporte que le FC Barcelone vend toujours dans ses boutiques des objets liées à l'ancien numéro 10 du club, parti en août dernier au PSG. Entre un brassard de capitaine signé vendu 643,5 euros, un maillot de la saison 20/21 signé par Messi vendu 1.170 euros et même un maillot signé par Xavi, Iniesta et Messi au pris de 2.950 euros.

Pour ceux qui accordent un poids plus important à la fidélité au club, le Barça vend aussi pour 600 euros un maillot du numéro 26 de la saison 98 d'un certain Xavi Hernadez, actuel entraîneur des Blaugrana.

Du côté du PSG, si le rendement chiffré de Lionel Messi n'est pas encore au niveau des atetntes (un seul but en Ligue 1 depuis son arrivée), côté vente de maillot, tout va bien. Lors de l'arrivée de la Pulga, le service marketing du club parlait même du meilleur démarrrage de vente de maillot de l'histoire du club parisien.