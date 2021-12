Mercato: Guardiola reconnaît que le départ de Torres pour le Barça est "proche"

L’arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone est presque bouclée. Même Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, a confirmé en conférence de presse que l’Espagnol était "proche" de rejoindre la Catalogne.

Ferran Torres s'apprête à faire son retour en Espagne. Un an et demi après avoir quitté Valence pour Manchester City, le joueur de 21 ans devrait s’engager au FC Barcelone contre un chèque d’environ 55 millions d’euros, plus 10 millions de bonus. Le transfert n’est pas encore officiel, mais Pep Guardiola, le coach des Cityzens, l’a confirmé à demi-mot jeudi en conférence de presse.

"Ce n’est pas officiellement fait, je sais qu’ils sont en train de négocier, c’est proche", a expliqué le Catalan. A Manchester, Guardiola a transformé Torres en un joueur polyvalent, capable de jouer buteur en plus d’ailier. Mais il assure être "heureux" pour son joueur, venu le voir et lui demander de partir une fois l’intérêt du Barça manifesté.

Une option en moins en pointe pour Guardiola

"Absolument pas" déçu par le départ de Torres, Guardiola a toutefois assuré que Manchester City ne recruterait pas d’attaquant lors du mercato d’hiver. L'Espagnol ne sera pas remplacé numériquement, alors qu’il n’y a pas foule de buteurs au club. En dehors de Gabriel Jesus, il n’y a aucun avant-centre de métier dans l’effectif.

Pas un problème pour Guardiola, habitué à aligner Sterling, Mahrez, Foden, De Bruyne ou Silva en pointe lorsque c’est nécessaire. C’est donc désormais Xavi, élève de Pep, qui devrait donc profiter de Ferran Torres pour les années à venir.