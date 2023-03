Mercato: fin de la rumeur Conte à la Juve, année sabbatique en vue après son départ de Tottenham

Antonio Conte ne devrait pas reprendre du service dans les prochains mois. A 53 ans, le coach italien, qui vient de quitter Tottenham, aurait l’intention de s’octroyer du temps avec ses proches afin de se ressourcer après une série d’épisodes éprouvants. Son nom avait circulé pour un retour à la Juve.

Il est de retour à Turin, là où il a passé une grande partie de sa vie de joueur et d’entraîneur. Après avoir conclu son aventure à Tottenham, dans des conditions assez houleuses, Antonio Conte a rallié le Piémont. Une manière de se rapprocher de sa femme Elizabetta et de sa fille Victoria. Pour passer du temps auprès des siens. Après l’annonce de son départ de Londres, son nom a rapidement été associé à plusieurs grands clubs italiens, dont la Juventus, au cas où l’aventure de Massimiliano Allegri (sous contrat jusqu’en 2025) se terminerait plus tôt que prévu.

Mais selon Tuttosport, Antonio Conte ne devrait pas revenir sur le banc des Bianconeri. Pas tout de suite, en tout cas. Ses proches auraient laissé entendre que le coach de 53 ans se dirigerait vers une longue pause loin des terrains. Il pourrait prendre une année sabbatique afin de se ressourcer en famille, après une série d’épreuves éprouvantes.

Les décès de ses ami Ventrone et Vialli

Au-delà de sa fin de mandat à Tottenham, marquée par ses sorties incendiaires devant la presse et ses relations conflictuelles avec une partie de son vestiaire, Antonio Conte a récemment vécu des drames personnels. La mort de son ami Gian Piero Ventrone (62 ans), préparateur physique des Spurs et ancien pilier du staff de la Juventus, l’a profondément affecté. Celle de Gianluca Vialli (58 ans), son ancien coéquipier à la Juve et en équipe d’Italie, également.

Début février, Antonio Conte a aussi été opéré afin de se faire retirer la vésicule biliaire après avoir ressenti des douleurs abdominales aigües. Autant d’événements qui l’ont atteint moralement et physiquement. D’où son envie de prendre un peu de recul avec le monde du ballon rond. Pour recharger les batteries et s’aérer l’esprit. En attendant de revenir peut-être aux affaires plus tard.