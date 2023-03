Tottenham: "Je me sens responsable de son départ", le mea culpa de Son sur le départ de Conte

Heung-Min Son a reconnu une part de responsabilité dans l’éviction d’Antonio Conte à Tottenham. L’attaquant sud-coréen des Spurs s’est senti "désolé" après son début de saison compliqué et ses performances décevantes avec le club de Premier League.

Sans véritablement briller, Antonio Conte a maintenu Tottenham dans la course à une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais l’entraîneur italien n’a finalement pas fini la saison sur le banc des Spurs et s’est fait évincé pendant fenêtre internationale du mois de mars. Les noms ne manquent pas pour lui succéder à Londres et Mauricio Pochettino, Luis Enrique voire Christophe Galtier ont été cités.

En attendant de savoir qui le président Lévy nommera à la tête de l’équipe, Heung-Min Son a fait son mea culpa après la départ d’Antonio Conte. La star sud-coréenne a reconnu être en partie responsable de sa mise à l’écart en raison de sa méforme.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Son: "Je suis vraiment désolé"

Co-meilleur buteur de Premier League lors de la saison 2021-2022 avec 23 réalisations, l’attaquant de 30 ans n’a pas réussi à reproduire pareil niveau de performance en 2022-2023. En 26 matchs de championnat, le joueur asiatique n’a marqué que six buts et a seulement délivré quatre passes décisives. Toutes compétitions confondues, son total est d'à peine 10 pions en 37 apparitions. Trop peu pour un joueur de ce standing qui reste sur deux campagnes à plus de vingts buts.

"En tant que joueur, je suis vraiment désolé, a assuré Heung-Min Son auprès de Sky Sports. C'est un entraîneur de classe mondiale, et nous avons fait un excellent voyage ensemble. […] J'aurais dû mieux jouer. Je me sens responsable de son départ, car je n'ai pas tellement aidé le club."

Tottenham toujours à la lutte pour la C1

Heureusement pour lui, cela n’a pas empêché Tottenham d’inscrire 52 buts cette saison outre-Manche et de figure au troisième rang des attaques en Premier League. Malgré ce bilan offensif et la quatrième place provisoire du classement après 28 journées, cela n’a pas suffi à sauver la place d’Antonio Conte.

"Je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait, a encore estimé Heung-Min Son au sujet de son ex-coach. C'est un si bon entraîneur et il a tellement d'expérience. Je l’encouragerai."