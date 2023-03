Equipe de France: "Je me sens prêt", Rabiot veut devenir un leader chez les Bleus

Dans un entretien accordé au Figaro avant France-Pays-Bas, premier match des qualifications pour l’Euro 2024, le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot, 27 ans, exprime son souhait de devenir un patron en sélection.

Didier Deschamps aime le décrire comme "un joueur d’équilibre." Après des hauts et des bas en sélection, Adrien Rabiot s’est imposé ces derniers mois comme un joueur important de l’équipe de France. Titulaire lors de la Coupe du monde au Qatar, il fut l'auteur de prestations solides.

Avec 35 capes à l’approche de ses 28 ans (le 3 avril), l’ancien Parisien veut désormais passer un autre palier et s’affirmer comme un patron au sein du groupe : "Oui, je me sens prêt. J’en ai envie", confirme-t-il ce vendredi dans un entretien au Figaro, avant France-Pays-Bas, premier match de qualification pour l'Euro 2024.

>> France-Pays-Bas en direct

Comme "un grand frère"

Derrière capitaine Mbappé et Antoine Griezmann, Adrien Rabiot estime être légitime pour prendre le leadership: "L’expérience engrangée au fil des compétitions, mais aussi dans ma vie de tous les jours, fait que j’avance. Certains ont arrêté, d’autres arrivent, cela fait que mon statut change aussi. J’ai envie d’assumer ce nouveau rôle, tel un grand frère. Je ne me sens pas vieux même si des jeunes débarquent, et je dirais même que je ne suis pas encore arrivé dans le meilleur âge et la meilleure période de ma vie de footballeur", conclut le milieu de la Vieille Dame.