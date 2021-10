Mercato: finalement, Newcastle ne dépensera pas une fortune cet hiver

Newcastle se montrera moins dépensier que prévu lors du mercato hivernal selon les informations du journal The Telegraph. Malgré son rachat par le fonds souverain saoudien, le club anglais ne devrait pas faire de folies pour renforcer son effectif.

Les rumeurs les plus sérieuses comme les fantasmes les plus fous fleurissent depuis le rachat de Newcastle par un consortium financé par le PIF, le fonds souverain d’Arabie saoudite. Avec l’arrivée de richissimes propriétaires venus du Golfe, les Magpies sont devenus le club le plus riche du monde.

Selon les informations du Telegraph, les nouveaux actionnaires ne devraient pas dépenser des fortunes lors du prochain mercato hivernal. Si un budget estimé à plus de 200 millions d’euros a brièvement été évoqué, l’enveloppe destinée à renforcer l’équipe se situerait finalement autour de 60 millions.

"Il faut rappeler que le PIF, c’est un fonds souverain, c’est-à-dire qu’il a pour objectif d’être rentable. Il doit financer à la fois le pacte social saoudien comme par exemple le fait que les Saoudiens ne paient pas d’impôts, expliquait le spécialiste de la géopolitique Jean-Baptiste Guégan pour RMC Sport. Le PIF doit aussi financer les travaux d’infrastructures. Il n’a pas pour ambition de dépenser de l’argent et de le jeter par la fenêtre. En le faisant, cela remettrait en cause l’avenir du royaume. Le PIF, c’est le bras armé du royaume et ce n’est pas un fonds qui va dépenser à tort et à travers."

Bruce conservé malgré les rumeurs

Avant-dernier de Premier League et toujours en quête d’un premier succès en championnat, Newcastle affronte ce dimanche Tottenham pour son premier match depuis le rachat (dès 17h30 sur RMC Sport 1). Proche d’un licenciement selon les médias britannique, Steve Bruce est toujours présent sur le banc des Magpies. L’entraîneur anglais va même célébrer sa 1000e chez les pros. De quoi lui valoir une petite pique à destination des journalistes avant le duel face aux Spurs.

"J’espère que vous avez reçu une baffe de la part de vos boss car vous n’avez pas fait votre travail, a lâché le technicien de 60 ans face à la presse. Quelle que soit votre source, peu importe qui vous nourris (avec des informations, ndlr), elle n’a pas eu juste, a encore lancé Steve Bruce. J’espère que vous allez sentir le coup de chaud."

La non-éviction de Steve Bruce et la possible enveloppe réduite pour le mercato hivernal semblent indiquer que malgré des moyens quasi illimités, les nouveaux propriétaires de Newcastle ne veulent pas faire n'importe quoi avec les Magpies.

