Liverpool: Klopp critique le rachat de Newcastle et s'inquiète pour les droits de l'homme

En conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a comparé le rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien au projet de la Super League. Le manager de Liverpool s'est également interrogé sur la question des droits de l'homme.

Jürgen Klopp n'est pas du genre à manier la langue de bois. Questionné ce vendredi en conférence de presse sur le rachat de Newcastle par un fonds saoudien, l'entraîneur de Liverpool n'a pas montré un grand enthousiasme. "Si nous ne parlons que de football, alors à long terme, bien sûr, nous devons dire qu'ils vont devenir une superpuissance. C'est le troisième club de foot que je connaisse qui appartient à un pays et qui appartient évidemment à la famille la plus riche de la planète", a-t-il commencé en faisant référence à Manchester City et au PSG, respectivement détenus par l'Abu Dhabi United Group, une holding basée aux Émirats arabes unis, et par Qatar Sports Investments.

Le rachat de Newcastle, qui appartenait depuis quatorze ans à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley, a été estimé à environ 300 millions de livres (353 millions d'euros) par les médias britanniques, avec désormais 80% des parts détenues par un fonds saoudien présidé par le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane. L'irruption d'une telle puissance dans le football anglais a aussitôt suscité l'inquiétude des militants des droits humains. Avant même l'officialisation du rachat, Amnesty international avait appelé la Premier League à durcir les critères pour pouvoir acquérir un club de football en Angleterre.

"C'est comme la Super League, juste pour un club"

"J'attendais une déclaration officielle de Richard Masters (directeur général de la Premier League) ou de quelqu'un d'autre. Car il y a clairement des préoccupations concernant les droits de l'homme. C'est clair. Pourtant, c'est la situation", s'est interrogé Jürgen Klopp. Il a aussi comparé cette nouvelle ère qui s'ouvre pour les Magpies au projet mort-né de la Super League. En avril dernier, plusieurs cadors européens avaient annoncé la création d'une compétition lucrative et privée, basée sur le principe d'un championnat fermé et vouée à supplanter la Ligue des champions. Un projet qui était rapidement tombé à l'eau malgré la résistance du FC Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus Turin.

"Qu'est-ce que cela signifie pour le football? Il y a quelques mois, nous avons eu un énorme problème avec douze clubs qui ont essayé de construire une Super League, et à juste titre, cela ne s'est pas produit. Newcastle crée une "superteam" si vous voulez. Les fans de Newcastle vont adorer. C'est une autre superpuissance. Les possibilités qui s'ouvrent sont bien sûr immenses. C'est comme la Super League, mais juste pour un club. Newcastle sera certainement en mesure de jouer un rôle dominant dans le foot mondial au cours des 20 ou 30 prochaines années", a appuyé le technicien des Reds. Rappelons que Liverpool est détenu de son côté depuis 2010 par l'homme d'affaires américain John W. Henry.

