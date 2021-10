Mercato: les premières pistes d’un mercato grand luxe pour Newcastle en janvier

Le rachat de Newcastle par l’Arabie saoudite pourrait entraîner de sérieux investissements de la part du club anglais lors du prochain mercato hivernal. Les noms de plusieurs stars internationales suscitent déjà de nombreuses rumeurs comme Mauro Icardi ou Philippe Coutinho.

Avant-dernier de Premier League avec seulement trois points en sept matchs, Newcastle devrait rapidement changer de dimension après le rachat de 80% du club anglais par un consortium mené par l’Arabie saoudite et son fonds souverain.

En plus d’un premier chèque estimé à 350 millions d’euros pour prendre le contrôle des Magpies, le pays du Golfe pourrait investir près de 220 millions d’euros pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato hivernal. Et plusieurs ciblent prestigieuses agitent déjà la presse partout en Europe.

Deux joueurs du PSG dans le viseur

Soucieux de rapidement devenir un concurrent aux habitués du Big 4 en Premier League, Newcastle va d’abord devoir songer à sauver sa tête dans l’élite du football anglais. Toujours dans l’attente d’une première victoire en championnat, les Magpies devraient d’abord tenter d’attirer des noms en quête de temps de jeu ou soucieux de donner un nouvel à leur carrière.

Barré par le trio Mbappé-Messi-Neymar au PSG, Mauro Icardi se contente d’un rôle de remplaçant avec le club francilien en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Selon les informations du journal AS, Newcastle et ses nouveaux propriétaires pourraient tenter leur chance pour convaincre le buteur argentin de s’engager dans leur projet. Désormais en concurrence avec Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens, Keylor Navas plairait lui aussi aux nouveaux actionnaires du club de Premier League. Encore faudrait-il convaincre le PSG de lâcher deux joueurs bien intégrés au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Des joueurs en quête de relance

Privé de Coupe d’Europe depuis la saison 2012-2013 et un quart de finale en Ligue Europa, Newcastle ne constitue pas une référence en matière de performances ces dernières saisons. Difficile dans une telle situation d’accueillir des stars internationales au top de leur forme.

Mais les Magpies pourraient bien chercher à relancer des joueurs de renoms dont la carrière connaît un coup d’arrêt. Outre-Manche, le medium Talksport et le Newcastle Chronicle ont identifié plusieurs joueurs susceptibles de céder aux sirènes saoudiennes.

Avec seulement quatre apparitions cette saison sous le maillot de Manchester United, Edinson Cavani pourrait être l’un d’eux. Un temps évoqué du côté du Real Madrid ou de Barcelone, le buteur uruguayen verrait d’un bon œil un nouveau défi. Idem pour Philippe Coutinho dont l’aventure à Barcelone constitue un terrible fiasco depuis son transfert en janvier 2018.

Libre en juin 2023, le Brésilien pourrait être cédé par des Barcelonais en quête de liquidités et désireux d’économiser son salaire. L’international auriverde aux 63 sélections retrouverait la Premier League où il a tant brillé avec Liverpool entre 2013 et 2018.

Si le recrutement d’un défenseur d’envergure ne semble pas constituer une priorité des nouveaux propriétaires, le nom de Kalidou Koulibaly revient avec insistance en Angleterre. Sous contrat jusqu’en 2023, le Sénégalais de 30 ans pourrait rapporter un joli chèque à son club du Napoli. Enfin, parmi les noms régulièrement cités dans les médias européens, celui de Gareth Bale suscite beaucoup d’envie et d’interrogations. Libre en juin prochain, le Gallois pourrait accepter de quitter le Real et de retrouver la Premier League. A condition, bien sûr, de lui offrir un joli salaire et un projet ambitieux.

Une légende sur le banc?

Reste aussi à savoir quel entraîneur aura la responsabilité de guider ce Newcastle new-look. Actuellement en poste, Steve Bruce ne se fait pas trop d’illusion sur son avenir et les rumeurs vont bon train sur le nom de son successeur désigné. La priorité des propriétaires saoudiens se nommerait Antonio Conte. Sans club depuis son départ de l’Inter Milan pendant l’intersaison, le coach italien ne dirait pas non à une nouvelle expérience en Premier League après deux ans à Chelsea entre 2016 et 2018.

Parmi les autres pistes avancées par la presse britannique, les Magpies penseraient à Frank Lampard dont l’aventure à Chelsea s’est terminée précipitamment. Séduisant du côté de l’Ecosse et des Rangers, Steven Gerrard serait également susceptible de lancer sa carrière anglaise à Newcastle. Encore faudrait-il que l’ancienne gloire de Liverpool n’ait plus l’espoir de succéder rapidement à Jürgen Klopp chez les Reds. A plus de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier, les rumeurs et les fantasmes risquent de se multiplier autour de Newcastle.