Newcastle va "changer le paysage" du championnat selon Solskjaer

Depuis le rachat de Newcastle par les Saoudiens, le monde du foot et surtout les clubs s’attendent à voir les Magpies enflammer les prochains mercatos. Invité à s’exprimer sur le sujet, l’entraineur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer s’est montré curieux de voir ce qui allait se passer avec les Toons sur le long terme.

Avec l’arrivée des Saoudiens à Newcastle, beaucoup de questions sur les prochains mercatos du club anglais et sa future place au classement de Premier League se sont posés. Ce vendredi en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a fait part de sa surprise concernant le rachat de Newcastle et a traité du futur impact des Magpies sur le championnat: "J’ai remarqué que cela s’était produit (le rachat). Je ne pensais pas que cela allait se passer, mais maintenant c’est le cas et cela va changer le paysage", a-t-il déclaré.

Une position plus calme que celle du coach de Liverpool Jürgen Kloop qui ce vendredi ne s’était pas montré emballé par l’arrivée d’un nouveau riche en Europe: "Si nous ne parlons que de football, alors à long terme, bien sûr, nous devons nous dire qu’ils vont devenir une superpuissance. C’est le troisième club de foot (avec le PSG et Manchester City) que je connaisse qui appartient à un pays et qui appartient évidemment à la famille la plus riche de la planète", avait-il martelé.

"À long terme, ça va être intéressant à regarder"

Alors que la majorité des ténors du championnat anglais s’inquiètent de l’émergence de Newcastle, le technicien norvégien s’est montré plutôt impatient à l'idéee de voir les progrès de l'actuel 19e au classement: "À court terme, ça ne va pas changer mais à long terme, ce sera intéressant à regarder et ça a été le sujet du football ces deux dernières semaines. Je ne veux pas me joindre à cette discussion politique", a-t-il confié.

Solskjaer a aussi profité de cette conférence de presse pour louer l’histoire de Newcastle et faire part de sa bonne impression sur le club anglais: "C’est un club de football fantastique avec des traditions, j’étais content quand Newcastle était en haut du classement (dans les années 90)", a-t-il conclu.