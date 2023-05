Mercato: Firmino sur les tablettes du Real Madrid, en doublure de Benzema

À la recherche d'un attaquant pouvant suppléer Karim Benzema, régulièrement blessé ces dernières saisons, le Real Madrid aurait coché le nom de Roberto Firmino. Libre de tout contrat, l'ancien de Liverpool fait partie d'une liste élargie de quatre ou cinq attaquants susceptibles de rejoindre le club merengue cet été.

De Liverpool au Real? Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Roberto Firmino ferait partie des noms évoqués au Real Madrid comme doublure potentielle de Karim Benzema. À la recherche d'un numéro 9 pour la saison prochaine, la direction madrilène aurait coché le nom du Brésilien, faisant partie d'une liste qui contiendrait quatre ou cinq éléments.

Avant l'arrivée de Haaland ou Mbappé en 2024?

Aucune négociation ne serait en cours avec Firmino pour une possible arrivée à Madrid cet été. De son côté, le journal AS explique que le Real Madrid verrait d'un bon oeil son arrivée libre, alors qu'il cherche à recruter possiblement Erling Haaland ou Kylian Mbappé en 2024. À 31 ans, l'attaquant brésilien fait figure de joueur expérimenté, comptant 111 buts et 79 passes décisives en 362 apparitions.

Le journal madrilène note aussi que son profil est très similaire à celui de Karim Benzema, ce qui faciliterait son intégration au sein de l'équipe. Pas titulaire cette saison à Liverpool, en raison entre autres de l'arrivée de Darwin Nuñez, 'Bobby' Firmino compte tout de même 13 buts et 5 passes décisives en 1710 minutes jouées, soit un but toutes les 95 minutes. Il a même marqué face à Aston Villa lors de son dernier match à Anfield.

Concurrencé par Kane, Vlahovic et Ramos

En huit années passées à Liverpool, Roberto Firmino a empilé les succès individuels - nommé au Ballon d'Or 2019 et figurant dans l'équipe type de Ligue des champions 2018 - et collectifs - sept titres dont une Ligue des champions en 2019 et une Premier League en 2020. En Angleterre, certains médias évoquent des intérêts de l'Inter, de l'AC Milan, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et même de plusieurs équipes de Premier League. Il est également lié au Barça.

Toutefois pour le Real Madrid, Firmino n'est pas l'unique option dans sa quête de numéro 9. Le journal AS de son côté assure que les autres attaquants listés par le club se nommeraient Harry Kane, favori d'Ancelotti, Dusan Vlahovic et Gonçalo Ramos.