Mercato: le Real Madrid veut Mbappé libre en 2024, selon As

Selon As, le Real Madrid veut toujours recruter Kylian Mbappé (24 ans) mais libre et en 2024. Les Merengues veulent ainsi éviter des négociations avec le PSG.

Le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé (24 ans). Malgré l’échec de son arrivée à l’été 2022 après de très longs mois de négociations alors que l’attaquant arrivait en fin de contrat au PSG, les Merengues n’ont pas fait une croix sur leur cible depuis plusieurs années. Mais ils ne sont pas prêts à toutes les folies pour y parvenir. Selon As, le Real veut faire venir l’international libre en 2024.

Le Real ne veut pas négocier avec le PSG

Les dirigeants espagnols misent sur la patience et n’envisagent donc pas de passer à l’attaque cet été et de s’engager dans d’interminables négociations avec le PSG. En attendant le joueur libre dans un an, le Real s’éviterait ainsi des discussions avec Paris. Selon As, Kylian Mbappé aurait déjà transmis son désir de rejoindre la capitale espagnole à cette période.

La situation contractuelle du champion du monde 2018 lui permet en effet de quitter Paris libre en 2024. En mai 2022, Mbappé a paraphé un contrat de deux ans plus une année supplémentaire en option, à la discrétion du joueur. Cet été, le joueur ne sera donc plus lié que pour une saison avec Paris. Ce qui relancera inévitablement les questions sur son avenir.

Le sujet a d’ailleurs resurgi très tôt cette saison, seulement quelques mois après sa prolongation. En octobre dernier, le clan de l’international français a laissé filtrer sa volonté de quitter Paris dès le mois de janvier, déçu par le recrutement de l’été, des promesses qui n’auraient pas été tenues et les révélations sur des raids numériques commandés par le club. Mbappé avait démenti quelques jours plus tard avoir demandé à partir et il est bien resté au club après le mercato d’hiver.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Je suis très heureux, avait-il assuré. Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. L’info qui est sortie le jour du match (face à Benfica, en Ligue des champions, ndlr), je n’ai pas compris. J’ai été tout autant choqué que tout le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais je ne suis pas impliqué, j'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l'a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c'est complètement faux et je suis très content."

Depuis, Mbappé (dont le salaire avait mystérieusement été dévoilé dans la presse quelques temps après cet épisode) ne parle plus de son avenir. Début mars, il avait botté en touche en laissant filtrer un aveu d’impuissance après la nouvelle élimination parisienne en 8esde finale de la Ligue des champions. "Je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat et après on verra", avait-il lancé.