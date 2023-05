Premier League: le vibrant hommage d'Anfield pour la dernière de Firmino et Milner

Lors du match nul entre Liverpool et Aston Villa, le public d'Anfield a rendu un dernier hommage à Roberto Firmino et James Milner, qui vont quitter le club cet été après huit ans de bon et loyaux services.

Liverpool sait rendre hommage à ses légendes. Arrivés sur les bords de la Mersey à l'été 2015, Roberto Firmino, 31 ans, et James Milner, 37 ans, ont disputé à eux deux pas loin de 700 matchs pour les Reds. Samedi, lors du match nul contre Aston Villa, ils ont disputé leurs dernières minutes à Anfield et reçu un vibrant accueil de leurs supporters avant de quitter le club cet été.

A l'entrée des deux joueurs en cours de rencontre, les supporters avaient déjà chaleureusement chanté pour leurs deux joueurs, qui ont tout gagné avec Liverpool et ramené notamment le titre de champion d'Angleterre après lequel le club courait depuis 30 ans. L'égalisation de Roberto Firmino, en toute fin de match, a ensuite été célébrée comme rarement par Anfield.

Firmino au bord des larmes

Dans les célébrations d'après-match, dans un stade resté plein, Firmino est apparu très ému, pas loin des larmes. Le public a entonné à tour de rôle les chants dédiés au Brésilien et à James Milner. Officiellement, il était aussi question de rendre hommage à Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, qui partiront aussi cet été, mais tout était véritablement concentré sur Firmino et Milner.

"Ils vont nous manquer, a reconnu le coach des Reds, Jürgen Klopp. Comme toutes les bonnes histoires de la vie, il y a un point de départ, un point au milieu et un point final, et cette histoire est désormais terminée."

Pour Liverpool, ces départs marquent la fin d'une ère et un besoin de renouvellement, débuté avec les derniers recrutements. Du trio Salah, Mané et Firmino qui a refait de Liverpool une équipe de premier plan, il ne reste désormais que l'Egyptien.