Mercato: Flamengo viserait le Lyonnais Thiago Mendes

Après le départ de Gerson à Marseille, Flamengo aimerait convaincre Lyon de lui céder Thiago Mendes, selon le média brésilien UOL. Le joueur serait ouvert à un départ.

Deux ans après son arrivée en terre lyonnaise, Thiago Mendes pourrait déjà faire ses valises. Selon les informations du média brésilien UOL, Flamengo cherche actuellement à convaincre l’OL de lui céder son milieu de terrain défensif (29 ans). Un prêt aurait été proposé aux Gones, qui préféreraient une vente. Mais pas à n’importe quel prix pour un joueur acheté à Lille pour 25 millions d’euros à l’été 2019. Thiago Mendes, lui, serait emballé à l’idée de rejoindre Flamengo et aurait même exprimé ses envies de départ auprès de ses dirigeants.

Après une première saison délicate, il s’est pourtant fait une place dans l’entrejeu lyonnais en disputant 32 matchs de championnat en 2020-2021, sous les ordres de Rudi Garcia. "Je suis arrivé ici à Lyon avec le poids de la pression, car j'étais un joueur qu'on avait acheté très cher. Je pense que ce poids-là ne m'a pas aidé. Je me remettais sans arrêt en cause, j’avais l’impression que tout était de ma faute", avait-il confié en janvier dernier, ajoutant que Juninho l’avait aidé à relever la tête au moment où il s’était mis en tête de partir.

Flamengo vient de vendre Gerson

"On a beaucoup discuté, surtout quand ça n'allait pas bien. J’allais le voir. Je lui ai dit que je voulais partir, il m’a dit 'non', qu'il avait confiance en moi, que les beaux jours allaient arriver. J’ai pu relever la tête, inverser la tendance et aujourd’hui je recueille les fruits de ce travail. Il faut toujours gagner sa place. Je parle de travailler deux fois plus, de travailler sans s’arrêter. Quand je n'étais pas titulaire je travaillais déjà beaucoup, je me suis battu pour être titulaire", avait-il développé.

Même s’il n’évolue pas tout à fait au même poste, Thiago Mendes pourrait être amené à remplacer à Flamengo son compatriote Gerson (24 ans), qui vient de s’engager pour cinq ans en faveur de l’OM.