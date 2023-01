Mercato: Florian Thauvin quitte (déjà) les Tigres

Les Tigres de Monterrey ont annoncé ce lundi avoir libéré Florian Thauvin, arrivé au club à l'été 2021. L'international français paie l'arrivée de l'Argentin Nico Ibanez, qui a obligé les dirigeants à laisser partir un joueur étranger.

L'aventure de Florian Thauvin avec les Tigres s'achève. Ce lundi, le club mexicain de Monterrey a annoncé le départ du champion du monde 2018, qui était arrivé à l'été 2021 en provenance de l'OM où il était en fin de contrat. Malgré un bail initial jusqu'en 2026, les rumeurs de départ se faisaient de plus en plus pressantes ces dernières semaines.

Si André-Pierre Gignac est devenu une légende des Tigres, son ami Florian Thauvin n'a pas connu la même réussite, n'arrivant jamais réellement à convaincre. "Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin au contrat de travail avec le joueur, Florian Thauvin, indique le communiqué. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l'année et demie qu'il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets."

Libéré pour faire de la place à Nico Ibanez

Le départ de Thauvin est lié à l'arrivée de l'Argentin Nico Ibanez. Les Tigres dépassaient alors la limite du nombre de joueurs étrangers, fixée à dix éléments. Les dirigeants ont donc été obligés de faire de la place, ce qui a coûté la place à l'international français de 29 ans, qui était le joueur le mieux payé du championnat mexicain lors de son arrivée.

Au total, Florian Thauvin a porté le maillot des Tigres à 38 reprises, pour 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. L'ancien joueur de l'OM va donc devoir se mettre à la recherche d'une nouvelle aventure. "Un retour en France, s’il y a une belle opportunité, ça m'intéresse", confiait-il dans l'émission Rothen s’enflamme, sur RMC, en juin dernier. Voilà peut-être une piste pour se relancer.