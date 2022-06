Mercato: Fournier ouvre la porte pour Galtier mais presse le PSG

Dans un entretien à L'Equipe ce jeudi, Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice, est revenu sur l'intérêt du PSG pour Christophe Galtier. Le dirigeant ouvre la porte à un départ de son technicien mais presse ses homologues parisiens à agir rapidement.

Une saison après son arrivée sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier va-t-il déjà quitter le club azuréen? L'incertitude demeure ces derniers jours alors que le technicien est, selon nos informations, le choix prioritaire de Luis Campos pour devenir le nouvel entraîneur du PSG la saison prochaine.

Dans un entretien à L''Equipe ce jeudi soir, Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, est revenu sur cet intérêt . "Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c'est une réalité. (...) Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire "non". (...) Chaque jour qui passe rend la tâche du PSG plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent", a lancé Fournier à propos de son technicien, sous contrat jusqu'en 2024.

>> Les infos mercato en direct

"On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec"

Par ailleurs, Julien Fournier assure que les Aiglons sont "en alerte" pour un plan B en cas de départ de Christophe Galtier. S'il ne regrette pas d'avoir choisi l'homme qui a été champion de France en 2021 avec le LOSC, le dirigeant sous-entend quelques petites frictions. "Si je me remets dans le contexte de l'année dernière, je reprends la même décision, a-t-il répondu. Mais on ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec."

Nice a terminé cinquième de la dernière saison de Ligue 1 et disputera l'année prochaine l'Europa Conference League. Malgré le point de pénalité, qui a coûté la quatrième place, le bilan n'a pas été forcément celui espéré, avec également une défaite en finale de Coupe de France. "Je trouve qu'il y a eu beaucoup de négativité autour de l'équipe, a confié Fournier sur les deux derniers mois du Gym. Christophe a été extrêmement performant à Lille. Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. On attend de lui, la saison prochaine, qu'il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs."