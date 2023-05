Mercato: Frenkie de Jong déclare sa flamme au Barça où il veut "rester le plus longtemps possible"

Dans un entretien à la chaine néerlandaise NOS ce dimanche, Frenkie de Jong est revenu sur son début de saison mouvementé, perturbé par un départ potentiel du FC Barcelone. Finalement resté, le milieu de terrain néerlandais a contribué au titre en Liga et souhaite désormais rester "le plus longtemps possible" en Catalogne.

Le feuilleton autour de Frenkie de Jong a duré de nombreuses semaines l'été dernier. Samedi, le milieu de terrain était titulaire au Camp Nou dans un match face à la Real Sociedad (défaite 2-1), qui a vu ensuite permis aux joueurs de célébrer leur titre en Liga avec les supporters. A 26 ans, l'international néerlandais a décroché sa première Liga depuis son arrivée au club à l'été 2019.

"Le club pourrait gagner beaucoup d'argent avec moi"

Dans un entretien à NOS ce dimanche, Frenkie de Jong est revenu sur le début de saison, où il aurait pu quitter l'équipe: "Le club est dans une situation difficile et il pourrait gagner beaucoup d'argent avec moi. Mais moi, je voulais rester", a confié l'intéressé, convoité notamment par plusieurs clubs de Premier League dont Manchester United.

Le milieu de terrain néerlandais, sous contrat jusqu'en juin 2026, ne se voit pas partir non plus cet été: "Ce sont de petites choses, mais je pense que la vie ici est fantastique. Si les choses continuent à bien se passer pour moi et pour le club, je préférerais rester ici le plus longtemps possible", a lancé Frenkie de Jong, qui a disputé cette saison 40 matchs toutes compétitions confondues.

Les ambitions en Catalogne sont désormais connues. "Nous n'en sommes pas loin, mais nous devons encore nous améliorer. Les dernières années en Europe n'ont pas été assez bonnes", a estimé Frenkie de Jong, qui ne se voit pas comme le successeur de Sergio Busquets. "Je l'entends plus souvent, mais je pense que nous sommes des joueurs différents, a jugé le Néerlandais. Il est un vrai "6" selon le profil barcelonais. J'ai besoin de liberté de mouvement."