Premier League: Liverpool tenu en échec, la Ligue des champions s'éloigne pour les Reds

Liverpool a arraché le match nul contre Aston Villa (1-1) pour rester en vie dans la course à la Ligue des champions. Mais les Reds doivent désormais espérer deux défaites de Manchester United ou de Newcastle, actuels 3e et 4e de Premier League, d'ici la fin de la saison.

Semaine après semaine, l'espoir avait grandi pour Liverpool. Vainqueurs de leurs sept derniers matchs en Premier League, les Reds avaient la dynamique pour eux dans leur quête de quatrième place. Mais en trébuchant face à Aston Villa samedi après-midi (1-1) pendant que Manchester United s'imposait à Bournemouth (0-1), les hommes de Jürgen Klopp se sont tirés une balle dans le pied.

L'égalisation de Roberto Firmino à la 90e minute, pour son dernier match à Anfield, avait des airs de belle histoire, mais c'était seulement un pré-requis pour rester en vie dans la course à la Ligue des champions puisque dans le même temps, Manchester United, 4e au classement, a fait le boulot en s'imposant sur le plus petit des scores à Bournemouth (0-1).

Deux défaites de United ou Newcastle pour aller en C1

Sur le plan comptable, les Reds ont encore un match à jouer et trois points de retard sur Newcastle et Manchester United, qui eux doivent encore disputer deux rencontres. Pour que Liverpool termine 4e, il faudrait donc que les Magpies et les Red Devils enchaînent deux défaites et que les coéquipiers de Mohamed Salah, eux, fassent le plein face à Southampton, lors de la dernière journée. Tout se jouerait alors à la différence de buts.

Pour Liverpool, manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions serait une première depuis la saison 2015-16, la toute première de Jürgen Klopp. Depuis, le coach allemand avait toujours emmené ses ouailles sur la plus grande scène européenne, pour y disputer trois finales et décrocher un titre, en 2019.