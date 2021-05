Mercato: Fulham ne devrait pas conserver Areola

Salué par les supporters et les observateurs de Fulham cette saison, le gardien français Alphonse Areola - prêté par le PSG - ne devrait toutefois pas rester chez les Cottagers après leur relégation en Championship.

Alphonse Areola va-t-il vivre un troisième changement de club en trois étés? C'est la tendance... Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, le gardien français (28 ans) a été prêté en 2019-2020 au Real Madrid, où il a très peu joué, puis en 2020-2021 à Fulham. Cette fois, le portier a eu droit au statut de numéro 1 chez les Cottagers (35 matchs), et a été régulièrement salué pour ses performances en Premier League ces derniers mois. Sauf qu'il n'a pu empêcher la relégation du club londonien en Championship - actée depuis ce lundi.

Et qui dit descente, dit grand ménage dans l'effectif. Selon The Athletic, Fulham ne devrait conserver aucun joueur en prêt au terme de la saison, et devrait donc laisser partir son gardien, jugé par le média anglophone "un cran au-dessus" de la D2. Ce qui veut dire que l'international repassera probablement par Paris, avant sans doute de rejoindre une nouvelle formation.

Lemina, Maja, Andersen et Zambo Anguissa également sur le départ

Preté par Southampton avec une obligation d'achat de 7 millions de livres (8 millions d'euros), l'ancien milieu de l'OM, Mario Lemina, devrait aussi s'en aller, l'obligation étant devenue caduque avec la relégation. Pareil pour l'attaquant Josh Maja, prêté l'hiver dernier par Bordeaux avec une option de 9 millions de livres (10,5 millions d'euros), et le défenseur Joachim Andersen, prêté par l'OL. Le Danois, qui a réalisé une saison solide, est annoncé dans le viseur de quelques cadors, notamment Tottenham. A moins que Lyon ne veuille le récupérer...

André-Frank Zambo Anguissa, autre ancien Marseillais, appartient lui à Fulham. Il en a d'ailleurs été un joueur majeur cette saison. Mais parce que son salaire est l'un des plus élevés, le milieu camerounais devrait également quitter le navire. "Il ne manquera pas de prétendants", assure The Athletic.