Mercato: Gallardo et l’OM, pourquoi ça n’a pas marché

Marcelo Gallardo ne sera pas le nouvel entraîneur de l'OM. Il n’y a pas eu un véritable feeling entre les deux parties et Marseille n’a pas senti chez l'Argentin une grande volonté de venir.

Comme annoncé par la presse argentine, et confirmé par RMC Sport, les négociations entre l’OM et Marcelo Gallardo sont rompues. Côté argentin, on explique que l’ancien entraîneur de River Plate souhaitait plus de garanties et n’aurait pas été convaincu par le projet olympien.

Ce n’est pas la version côté OM, où l’on affirme que l’ancien joueur de Monaco était simplement une piste parmi d’autres mais que depuis plusieurs jours des négociations beaucoup plus avancées avaient lieu avec au moins un ou deux autres entraîneurs, comme expliqué vendredi par RMC Sport.

Fonseca et Marcelino, deux pistes possibles

Il n’y a pas eu en réalité un véritable feeling entre les deux parties et l’OM n’a pas senti chez Gallardo une grande volonté de venir à Marseille. L’entraîneur argentin a mis du temps à donner de ses nouvelles après les premiers échanges, ce qui a refroidi l’OM et convaincu le club marseillais d’avancer sur d’autres dossiers.

Paulo Fonseca et Marcelino sont deux pistes possibles. Attirer le Portugais passera par des négociations financières, notamment avec Lille. Marcelino plaît beaucoup à Pablo Longoria, les deux hommes sont amis depuis leur passage commun à Valence. Le coach espagnol n’était plus une priorité il y a quelques semaines mais il pourrait redevenir une option en cas d’urgence.