Mercato: Galtier confirme l’arrivée de Renato Sanches au PSG

Présent en conférence de presse à deux jours de la première journée de Ligue 1, Christophe Galtier a indiqué que l’arrivée de Renato Sanches était imminente. Le milieu portugais de Lille devrait débarquer ce jeudi après-midi dans la capitale.

Alors que Renato Sanches était annoncé extrêmement proche du Paris Saint-Germain depuis de quelques jours, Christophe Galtier en personne a tué tout suspense ce jeudi en conférence de presse. Présent devant les médias à deux jours de la première journée de Ligue 1 contre Clermont (samedi à 21h), le nouveau coach parisien a indiqué que le milieu de terrain portugais était attendu dans la capitale ce jeudi après-midi.

"Il arrive cet après-midi. Renato a des qualités que d'autres de nos milieux n'ont pas. C'est un joueur très explosif, percutant, avec de l'impact. Il y avait cette opportunité sur le marché de prendre un joueur de très haut niveau, qui connaît le championnat français, a détaillé le technicien français. Il va devoir s'intégrer, il arrive tardivement. Il a peu joué en préparation. Il va être en retard par rapport à ses partenaires. Mais il est différent par sa capacité à casser des lignes et récupérer des ballons."

Quatrième recrue de l'été

Après trois saisons à Lille, l’international portugais (32 sélections, 3 buts), qui avait encore un an de contrat, va donc rester en Ligue 1. Dans la capitale, il retrouvera Christophe Galtier, qui l’a eu sous ses ordres durant deux à Lille, avec un titre de champion à la clé (2021). Tout comme Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale.

Son volume de jeu, sa qualité technique et son impact devraient faire du bien au PSG, dans un secteur qui a n’a pas donné satisfaction la saison passée. A condition que l’ancien grand espoir soit épargné par les problèmes physiques et capable d’enchaîner les performances de haut niveau. Après Vitinha (Porto), Hugo Ekitiké (Reims) et Nordi Mukiele (Leipzig), il s’apprête à être la quatrième recrue estivale des champions de France.