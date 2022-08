Mercato: le PSG et Lille seraient tombés d’accord pour Renato Sanches

Selon L’Équipe, le PSG aurait trouvé un terrain d’entente avec le Losc pour le transfert de Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais de 24 ans devrait débarquer dans la capitale contre 15 millions d’euros.

La fin d’un long feuilleton. Après des semaines de négociations, le PSG et Lille seraient parvenus un accord pour le transfert de Renato Sanches. Selon L’Équipe, le deal aurait été conclu mardi soir. Le Losc aurait accepté 15 millions d’euros pour se séparer de son milieu de terrain, également courtisé par l’AC Milan. Les Dogues avaient déboursé 20 millions d’euros pour s’offrir les services de l’ancien joueur du Bayern Munich à l’été 2019.

Après trois saisons dans le Nord, l’international portugais (32 sélections, 3 buts), qui avait encore un de contrat, devrait donc rester en Ligue 1. Dans la capitale, il retrouvera Christophe Galtier, qui l’a eu sous ses ordres durant deux à Lille, avec un titre de champion à la clé (2021). Le nouveau coach du PSG souhaitait à nouveau travailler avec le natif de Lisbonne. Tout comme Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale.

Un profil intéressant pour Paris

Après une carrière démarrée en trombe durant l’Euro 2016, remporté avec le Portugal à seulement 18 ans, Renato Sanches a quitté Benfica pour rejoindre le Bayern (35 millions d’euros). Sans parvenir à s’imposer en Bavière. Il s’est relancé durant la saison 2017-2018 à Swansea, en Premier League, avant de retrouver la lumière sous le maillot du Losc.

Son volume de jeu, sa qualité technique et son impact devraient faire du bien au PSG, dans un secteur qui a n’a pas donné satisfaction la saison passée. A condition que l’ancien grand espoir soit épargné par les problèmes physiques et capable d’enchaîner les performances de haut niveau. Après Vitinha (Porto), Hugo Ekitiké (Reims) et Nordi Mukiele (Leipzig), il serait la quatrième recrue estivale des champions de France. La deuxième made in Ligue 1. Vainqueurs du Trophée des champions face à Nantes, dimanche dernier en Israël (4-0), les Parisiens débuteront leur saison de Ligue 1 samedi à Clermont (21h).