Mercato: Gameiro discute avec l'OM

Selon nos informations, l'attaquant français Kévin Gameiro (34 ans) discute avec l'OM autour d'un bail de deux ans. L'international est en fin de contrat à Valence.

Avec les départs de Florian Thauvin, Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui, et peut-être d'autres encore (Arek Milik, Dario Benedetto), l'OM va devoir remodeler son secteur offensif cet été. Le club phocéen a commencé à se pencher sur le dossier, en trouvant un accord avec le Barça pour le transfert du jeune ailier américain Konrad de la Fuente (19 ans). Et il pourrait accueillir un autre joueur en provenance d'Espagne: un certain Kévin Gameiro.

L'international français (13 sélections, 3 buts) de 34 ans est aujourd'hui en fin de contrat à Valence. Plusieurs clubs hexagonaux l'ont approché, mais selon les informations de RMC Sport, c'est bien avec le club phocéen que le joueur négocie. Gameiro se verrait bien rejoindre l'OM, qui l'a contacté plusieurs fois dans sa carrière, et les discussions portent sur un éventuel contrat de deux ans - jusqu'en 2023.

Passé pro à Strasbourg, avant de rejoindre Lorient puis le PSG, Gameiro a traversé les Pyrénées en 2013, pour défendre d'abord les couleurs de Séville, puis celles de l'Atlético, et donc de Valence depuis 2018. Au sein du club ché, l'attaquant a notamment croisé Pablo Longoria, devenu depuis président de l'OM et aujourd'hui en première ligne sur le marché des transferts.

Quatre fois vainqueur de la Ligue Europa avec Séville puis l'Atlético, et buteur respecté en Espagne, Gameiro a été bien moins en vue ces deux dernières années. Il sort d'une saison 2020-2021 compliquée, avec seulement quatre petits buts en 27 apparitions (1.067 minutes de jeu).