Mercato en direct: Robin Gosens plait au Barça

Bonjour à tous et bienvenue dans notre live mercato. Après un week-end relativement calme marqué par l’officialisation de l’arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone samedi, la semaine promet d’être beaucoup plus agité. Alors que l’Euro bat son plein, le PSG pourrait enregistrer sa deuxième recrue de l’été avec le recrutement attendu du gardien de l’AC Milan et de l’Italie Gianluigi Donnarumma. L’Olympique de Marseille doit également se renforcer avec l’arrivée du jeune ailier du Barça Konrad de la Fuente. Samedi, la direction de l’OM et les Blaugrana sont tombés d’accord. Le jeune Américain de 19 ans doit parapher un contrat de quatre ans. On suivra aussi bien sûr avec attention les feuilletons Sergio Ramos qui a annoncé son départ du Real Madrid, et Lionel Messi qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec Barcelone.