Mercato: Getafe en remet une couche sur la rumeur Bale

A en croire son président, Getafe aurait été récemment approché pour recruter Gareth Bale, libre depuis son départ du Real Madrid. Malgré le démenti du clan du joueur, le club s'amuse sur ses réseaux sociaux à alimenter cette rumeur.

D’un club de Madrid à un autre ? A en croire le président de Getafe, Angel Torres, Gareth Bale aurait été proposé à son club dans la foulée de son départ libre du Real Madrid. "J'ai parlé à l'agent de Bale il y a 45 minutes, a-t-il certifié aux médias espagnols lors de la présentation des nouveaux maillots ce mercredi. Ils nous l'ont proposé. Nous devons étudier cette proposition avec le staff et la direction sportive de Getafe. Ce matin, j'ai parlé à son agent et il m'a expliqué que c'était possible. Le garçon veut rester à Madrid et participer à la Coupe du monde. Je dois lui faire visiter les installations et parler à l'entraîneur. Cela dépend à 50% de Bale et à 50% de moi."

Le 15e de Liga s’est visiblement un peu trop enflammé à ce sujet. Car le clan du joueur s’est aussitôt empressé de démentir cette rumeur. "Je n’ai même pas le numéro du président de Getafe", a commenté l’agent de Bale, Joshua Barnett, auprès du journaliste italien Fabrizio Romano. Le clan de l'attaquant gallois aurait même cru à une blague en découvrant les propos d'Angel Torres. Ce qui n'a pas empêché Getafe de surfer toute la journée sur ce supposé intérêt pour l'ancien joueur de Tottenham. Sur Twitter, le club a posté un message en référence à une de ses célèbres facéties.

"Getafe. Getafe. Getafe. Dans cet ordre"

Après une victoire face à la Hongrie synonyme de qualification à l’Euro pour le pays de Galles, en novembre 2019, Bale avait tenu une banderole de supporters gallois en fin de match sur laquelle on pouvait lire "pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre". Un message vécu comme une véritable provocation par les supporters du Real, et une réponse directe aux critiques formulées par Predrag Mijatovic, ancien joueur et ex-directeur sportif du club merengue, qui avait déclaré que Bale privilégiait d'abord sa sélection, puis sa passion pour le golf, et en troisième lieu seulement son employeur. Ce mercredi, Getafe a donc ressorti cet épisode en écrivant sur Twitter : "Getafe. Getafe. Getafe. Dans cet ordre." Avec un smiley clin d'oeil. Mais sans identifier le principal intéressé.

Ces dernières semaines, l'ailier de 32 ans a également été annoncé du côté de l'Atlético, et encore plus récemment à Cardiff, le club de sa ville natale, actuellement en D2 anglaise.