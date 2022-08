Mercato: Gasperini ouvre pleinement la porte au départ de Malinovskyi, dans le viseur de l'OM

Ruslan Malinovskyi pourrait bien rejoindre à l'OM en échange de Cengiz Ünder avant la fin du mercato. En conférence de presse, son entraîneur à l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a confirmé que son meneur de jeu était à vendre.

"L'Atalanta cherche un joueur qui peut garantir plus de six buts", a lâché Gian Piero Gasperini en conférence de presse, interrogé sur le possible départ de Ruslan Malinovskyi (29 ans). Des propos assez durs vis à vis d'un joueur qui a rendu de grands services au club italien et qui a par ailleurs atteint la barre des six buts durant ses trois saisons de Serie A. Sport Italia rapportait il y a quelques jours que la relation était rompue entre les deux hommes depuis un match amical contre Newcastle le 29 juillet. Cela semble se confirmer.

"Il s'est très bien adapté, mais il est juste que sur le marché, nous recherchons des joueurs aux caractéristiques plus adaptées à notre jeu", a ajouté le technicien italien. Ce qui confirme très largement qu'après trois saisons à l'Atalanta, Ruslan Malinovskyi semble plus que jamais sur le départ.

Le meneur de jeu ukrainien est annoncé dans le viseur de l'OM, au coeur d'un possible échange avec Cengiz Under.

Auteur de 22 buts et 19 passes décisives en trois saisons de Serie A, l'international ukrainien (49 sélections - 8 buts) plait beaucoup à Igor Tudor, qui a eu l'occasion de l'observer en Italie la saison dernière.

Numéro 10, voire même second attaquant, Ruslan Malinovskyi offre un profil polyvalent, doté d'une grosse frappe de balle et une excellente qualité de coups de pieds arrêtés. Son profil se rapproche grandement de ce que cherche Igor Tudor, dans son système de jeu où deux joueurs tournent autour d'un numéro 9. Un échange - ou une double opération - avec Cengiz Ünder est d'actualité. Reste à convaincre le Marseillais de partir à Bergame.