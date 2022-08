Mercato: l'OM suspendu à la décision de Cengiz Ünder pour le transfert de Malinovskyi

Alors que l'OM travaille sur un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi, le Turc se laisse un temps de réflexion et fera rapidement le point avec les dirigeants de l’OM.

L’OM travaille donc activement sur un échange entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi. Cet échange permettrait à l’OM d’avoir un milieu supplémentaire, plus axial, dont le profil (technique, bon passeur, belle frappe de balle) plaît beaucoup aux dirigeants et à Ünder un autre challenge, car sa place dans le onze n’est pas assurée avec Igor Tudor.

C’est à ce jour l’interrogation principale et peut-être l’obstacle majeur à la faisabilité de cette opération : est-ce que l’ailier turc acceptera le fait d’être transféré à l’Atalanta Bergame ?

Ünder se laisse un temps de réflexion

Les discussions entre les deux clubs portent effectivement sur un transfert définitif, ce qui demande donc une vraie réflexion aux yeux d’Ünder, qui se plaît à Marseille, qui est motivé à l’idée de jouer la Ligue des champions mais qui est également conscient qu’il n’aura pas forcément autant de temps de jeu que la saison passée dans le système d’Igor Tudor et surtout avec la forte concurrence en attaque, à Marseille. Ünder se laisse un temps de réflexion et fera rapidement le point avec les dirigeants de l’OM.

Concernant les envies de Ruslan Malinovskyi, l’OM est optimiste. L’Ukrainien est intéressé par le challenge marseillais. Les dirigeants olympiens continuent tout de même d’affirmer qu’il s’agit d’un dossier compliqué à réaliser, dans lequel il faudra faire preuve de patience. Et sûrement de persuasion vis-à-vis de Cengiz Ünder.