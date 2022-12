Mercato: Gerson absent à la reprise avec l'OM, Flamengo nie toute implication... mais reste à l'affût

Plus titulaire à l'OM cette saison et pas vraiment dans les plans d'Igor Tudor ces dernières semaines, Gerson souhaite retourner au Brésil, à Flamengo. La transaction tarde à se concrétiser, faute d'accord financier. A la reprise de l'entraînement mercredi, Gerson manquait à l'appel. Mais Flamengo nie une quelconque implication.

L'histoire entre Gerson et l'OM tourne mal. En instance de départ depuis plusieurs semaines, et désireux de retourner à Flamengo - où il a joué de 2019 à 2021 - Gerson ne s'est pas rendu à la reprise de l'entraînement mercredi. D'après La Provence, l'Olympique de Marseille devrait lui infliger une amende.

De son côté, Flamengo indique à UOL n'avoir aucunement influée dans la décision du milieu de terrain brésilien, mais espère toujours que l'OM acceptera de baisser le prix du joueur. Les parties ne sont toujours pas tombées d'accord, et le président de Flamengo s'est montrée pessimiste sur l'issue des négociations. "Je ne sais pas si c'est une stratégie de l'Olympique de Marseille d'essayer de mettre son prix au dessus du niveau du prix", a déclaré Rodolfo Landim à UOL.

"J'imagine que Gerson, pour tout ce qu'il a montré, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup ça. On comprend même le montant que l'Olympique ait des demandes financières, et en a le droit puisqu'il y a un joueur sous contrat, mais c'est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer", a t-il reconnu. Actuellement présent au Qatar pour suivre la Coupe du monde, le président du club brésilien a fait comprendre que Gerson serait plus proche de l'OM que de Flamengo à l'heure actuelle.

Un bilan contrasté

Recruté pour 20 millions d'euros à l'été 2021 à la demande de Jorge Sampaoli, Gerson a été auteur d'une première saison plus que prometteuse, devenant même l'un des meilleurs joueurs du club phocéen en deuxième partie de saison. Mais sous les ordres d'Igor Tudor, le choses se sont corsées et Gerson a rapidement perdu sa place de titulaire. Il a peu à peu perdu du temps de jeu, jusqu'à ne presque plus jouer du tout. Il n'a disputé que 542 minutes toutes compétitions confondues cette saison, dont 122 en Ligue des champions. Il n'a plus joué depuis le 6 novembre, une petite minute contre Lyon.

Le joueur est bien décidé à retourner de manière définitive à Flamengo. Il a regagné le Brésil le 12 novembre dernier avec sa famille et toutes ses affaires, ce qui laissait entendre qu'il n'avait pas prévu de regagner l'hexagone. Mais la mésentente entre l'OM et Flamengo risque de l'obliger à changer ses plans. Le club phocéen attend en tous cas des explications.