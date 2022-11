Mercato: le père de Gerson n'imagine pas un retour à l'OM

Le père de Gerson, qui gère les intérêts de son fils, se montre optimiste sur un transfert du milieu de terrain à Flamengo malgré un certain scepticisme des dirigeants brésiliens. Il aimerait que son fils ne repasse pas par Marseille où il est attendu en cas d'échec.

Malgré ses velléités assumées de départ, Gerson (25 ans) est toujours un joueur de l’OM. Et les derniers échos venant de Flamengo, où son retour est sujet à de nombreuses négociations, laissent paraitre un certain scepticisme. Le président du club brésilien a récemment jugé les attentes de l’OM trop élevées. Pablo Longoria, président de l’OM, a indiqué mercredi que les discussions se poursuivaient sans accord pour le moment. Le père de joueur, Marco Silva, se montre lui très confiant sur la réussite de ce transfert.

"J'ai déjà vendu mon gars deux fois, je vais conclure la troisième vente maintenant"

"Quand on dit que j'aime me montrer, savez-vous pourquoi?, a-t-il lancé dans des propos tenus dans l’émission Barbaridade et retranscrits par le site Lance. Parce que lors de toutes ces réunions, les soi-disant agents de joueurs, enfin ceux qui se disent être agents, viennent dire: ‘Marcão (son surnom, ndlr) met fin à la carrière de Gerson’. Mettre fin à la carrière de Gerson? Tous les joueurs voudraient que je mette fin à la carrière de quelqu'un… tu sais pourquoi? J'ai déjà vendu mon gars (Gerson) deux fois (à Flamengo et Marseille), je vais conclure la troisième vente maintenant. Ça (l'info) m'a échappé (rires)."

Le père du joueur espère une issue rapide pour éviter absolument un retour à Marseille. "La meilleure chose qui peut arriver à tout le monde est que Gerson retourne à Flamengo, ajoute-t-il. S’ils ne trouvent pas de terrain d’entente, malheureusement nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons faire. Je ne dirai pas qu'il veut retourner en France. La volonté du joueur est que la négociation avec Flamengo soit réglée et qu'il n'ait même pas à revenir (en France)."

Jeudi, Longoria a pourtant assuré que le joueur serait attendu à Marseille pour la reprise le 30 novembre en cas d’échec des négociations. "On en est négociation avec Flamengo, a-t-il déclaré. Pour le moment il n'y a pas d'accord. Le joueur est au Brésil avec l'accord du club. On ne joue pas à la Playstation, ce n'est pas Fifa. Dans beaucoup de moments dans le football, toutes les choses ne sont pas alignées. Un joueur dépend de l'entraîneur. On a beaucoup changé à l'intérieur de l'OM, on a changé de coach, de joueurs, de façon de jouer. Tout le monde ne s'adapte pas tout de suite à la situation. C'est un joueur de l'OM. La volonté du joueur est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe."