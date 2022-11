OM: Longoria donne les raison de l'échec Gerson cette saison (et parle des négociations avec Flamengo)

Pablo Longoria a confirmé ce mardi que l'OM est en train de négocier avec Flamengo pour le retour de Gerson. Le président marseillais estime que le joueur sera réintégré à l'équipe en cas d'échec.

Si les joueurs de l'OM sont en vacances depuis la victoire sur le gong à Monaco dimanche (3-2), Pablo Longoria s'active en coulisses. Le président marseillais est actuellement en discussion avec les dirigeants de Flamengo pour le transfert de Gerson.

"On en est négociation avec Flamengo. Pour le moment il n'y a pas d'accord. Le joueur est au Brésil avec l'accord du club. On ne joue pas à la Playstation, ce n'est pas Fifa, a souligné l'Espagnol en conférence de presse ce mardi. Dans beaucoup de moments dans le football, toutes les choses ne sont pas alignées. Un joueur dépend de l'entraîneur. On a beaucoup changé à l'intérieur de l'OM, on a changé de coach, de joueurs, de façon de jouer. Tout le monde ne s'adapte pas tout de suite à la situation."

Gerson veut rentrer au Brésil

Pour Pablo Longoria, la situation du milieu de terrain est claire: "C'est un joueur de l'OM. La volonté du joueur est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe."

La semaine dernière, RMC Sport révélait que le Brésilien avait dit au revoir à ses coéquipiers. Mécontent de son temps de jeu avec seulement 13 apparitions (et 541 minutes de jeu) toutes compétitions confondues, le joueur de 25 ans va donc retourner au Brésil lors du mercato hivernal si un accord est trouvé. Flamengo, qui vient notamment de gagner la Copa Libertadores, voulait rapatrier celui qui y a joué entre 2019 et 2021.