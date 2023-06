Mercato: Giovani Lo Celso, ancien du PSG, dans le viseur du Barça

Giovani Lo Celso (27 ans), milieu de terrain de Tottenham, plaît beaucoup à Xavi qui l'a érigé comme une piste crédible pour renforcer son entrejeu après le départ de Sergio Busquets.

Un ancien du PSG dans le viseur du Barça. Selon Mundo Deportivo, Giovani Lo Celso (27 ans), milieu de terrain de Tottenham, plaît beaucoup à Xavi, entraîneur du FC Barcelone. Le milieu argentin qui sort de deux saisons convaincantes à Villarreal, où il était prêté par Tottenham. Si son profil ne correspond pas vraiment aux priorités de recrutement du club dans l'entrejeu (le Barça cible un récupérateur pour pallier le départ de Sergio Busquets), Lo Celso pourrait apporter cette maîtrise technique recherchée par le technicien catalan dans le coeur du jeu.

Un transfert Barça-compatible

Recruté par le PSG en juillet 2016 à Rosario Central (contre 10 millions d'euros), Lo Celso a passé un an et demi dans la capitale (entre décembre 2016 et août 2018) avant d'être prêté au Betis Séville en 2018-2019 avant d'être définitivement recruté par le club andalou en 2019 contre 22 millions d'euros. Ses belles performances avaient convaincu Tottenham d'investir encore plus un an plus tard (32 millions d'euros).

Plusieurs blessures ont gâché son passage à Londres (28 matchs la première saison, 19 la deuxième). Il a finalement été prêté à Villarreal en janvier 2022 où il a retrouvé un excellent niveau de jeu et participe à l'épopée jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions 2021-2022.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L'intégrale de l'After Foot du jeudi 15 juin 2023 1:39:04

Sa connaissance de la Liga, sa situation contractuelle (jusqu'en 2025 avec les Spurs) et son prix (environ 40 millions d'euros) sont des atouts qui pourraient pousser les Catalans à agir sur ce dossier.