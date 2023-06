Le PSG au pied du podium des clubs les plus suivis sur les réseaux, le Barça et le Real loin devant

L’observatoire du football CIES a publié ce mercredi le top 100 des clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone alors que le PSG est 4e. Quatre autres équipes françaises font partie du classement.

Le Real Madrid est bien le plus grand club du monde, au moins sur les réseaux sociaux. L’observatoire du football CIES a publié ce mercredi le classement des cent équipes les plus suivies sur Twitter, Instagram, Facebook et Tik Tok. Avec 363 millions d’abonnés, le vice-champion d’Espagne devance de peu son éternel rival, le FC Barcelone, qui en compte 342 millions.

Ronaldo et Messi loin devant tous les clubs

Manchester United, qui complète le podium, est bien plus loin (203M). Derrière, le PSG est tout proche et occupe la 4e place (187M). Les autres clubs français de ce classement sont l’AS Monaco (28e, 20,8M), l’OM (31e, 18,3M), l’OL (41e, 11,1M) et le Losc (92e, 4,4M). La Juventus, Chelsea, Manchester City, Liverpool, le Bayern Munich et Arsenal complètent le top 10.

À noter que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comptent chacun plus de followers que les clubs les mieux classés, avec respectivement 859 millions et 582 millions de fans. Al-Nassr, la formation saoudienne de CR7, grimpe à la 19e place (32,2M). Le club non-européen le mieux classé est le Brésilien Flamengo (14e, 49,7M).

14 équipes sud-américaines présentes dans le top 100

Si l’Europe compte le plus de membres dans ce top 100, l’Amérique du Sud est aussi bien représentée avec quatorze formations. D’autres pays moins attendus placent des équipes, à l’image de l’Indonésie (Persib Bandung, Persija Jakarta), l’Iran (Persepolis FC), la Tanzanie (Simba SC, Young Africans SC), l’Inde (Kerala Blasters) ou encore l’Afrique du Sud (Orlando Pirates).