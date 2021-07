Mercato: Goretzka en fin de contrat en 2022, le dossier chaud du Bayern

Confronté à l'échec des discussions en vue d'une prolongation, le Bayern Munich craint de voir son milieu de terrain Leon Goretzka (26 ans) partir libre à la fin de son contrat dans un an. Si un accord est toujours possible avec les champions d'Allemagne, l'international allemand est surveillé de très près par le Real Madrid et Manchester United.

Après David Alaba, parti libre au Real Madrid cet été, le Bayern Munich va-t-il perdre un nouveau cadre sans toucher la moindre indemnité de transfert? C’est une crainte au sommet de l’état-major du club allemand. Leon Goretzka sera en effet en fin de contrat en juin 2022. Or le milieu de terrain international allemand (35 sélections) n’a toujours pas prolongé son contrat en Bavière.

Le joueur de 26 ans qui était arrivé libre en Bavière en 2018 en provenance de Schalke 04 a discuté avec ses dirigeants. Mais aucun accord n’a été trouvé. Le salaire demandé par le joueur serait à l’origine du désaccord entre les deux parties.

Le Real et MU à l'affût

A l’image du PSG avec Kylian Mbappé, le Bayern craint donc de voir l’un de ses joueurs les plus "bankable" sur le marché partir gratuitement dans un an. La menace est d’autant plus sérieuse que le joueur a déjà des candidats pour l’accueillir la saison prochaine. Selon Bild, le Real Madrid surveille sa situation de très près. Si les Merengue n’entendent pas faire d’offre au Bayern cet été, ils auraient déjà exprimé à l’entourage de Goretzka leur désir de l’accueillir libre l’année prochaine.

Toujours selon Bild, Manchester United pourrait aussi venir empoisonner le club allemand. Car Manchester United (qui pourrait perdre Paul Pogba) aurait déjà proposé un salaire supérieur à Goretzka. Alors que le Bayern pourrait perdre gros, les prochains jours devraient être décisifs pour l’avenir du milieu de la Mannschaft.