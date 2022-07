Mercato: Gourna-Douath rejoint Salzbourg, joli chèque pour Saint-Etienne

Comme annoncé par RMC Sport, le prometteur milieu de terrain Lucas Gourna-Douath (18 ans) a signé au Red Bull Salzbourg pour un montant estimé à 15 millions d'euros. Une belle vente pour Saint-Etienne.

Sa vente va faire beaucoup de bien aux finances des Verts. Comme annoncé par RMC Sport, le milieu de terrain Lucas Gourna-Douath s’est engagé mercredi en faveur du Red Bull Salzbourg jusqu'en 2027. Montant estimé de l’opération : 15 millions d’euros (plus intéressement). Arrivé en 2018 à Saint-Etienne, à l’âge de 15 ans, le natif de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) aura disputé 61 matchs de Ligue 1 dans le Forez. Ce transfert va lui permettre de passer un cap dans sa carrière et de découvrir la Ligue des champions.

>> Les infos mercato en direct

Un choix ambitieux

"Je suis très fier et heureux d'avoir signé pour un si grand club, a-t-il commenté dans un communiqué. J'ai eu de bonnes discussions avec le staff et l'entraîneur (Matthias Jaissle, ndlr), et je sens qu'il y a beaucoup de confiance en moi. Ici les jeunes joueurs sont soutenus et c’est un club ambitieux. J'ai maintenant hâte de découvrir le club, le stade et les supporters."

"Avec Lucas, nous avons réussi à attirer un joueur très talentueux, qui est l'actuel capitaine de l'équipe de France U19. De nombreux clubs s'intéressaient à lui en Europe, mais il a décidé de nous rejoindre. Cela montre à quel point nous nous sommes fait une bonne réputation à travers l'Europe pour développer les meilleurs talents", a complété Christoph Freund, le directeur sportif du Red Bull Salzbourg, champion d’Autriche chaque année depuis 2014.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Après Gourna-Douath, c'est Adil Aouchiche (19 ans) qui pourrait quitter l'ASSE dans les prochains jours et ainsi éviter la Ligue 2. Le Feyenoord Rotterdam a montré son intérêt pour l'ancien Parisien et des discussions sont en cours avec la direction stéphanoise. Sa valeur est estimée à cinq millions d'euros.