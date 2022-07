Mercato: Gourna-Douath va signer à Salzbourg, un petit jackpot pour Saint-Etienne

Comme indiqué par L'Equipe, le milieu de terrain de Saint-Etienne Lucas Gourna-Douath va signer au Red Bull Salzbourg. Le champion autrichien devrait débourser 15 millions d'euros pour le jeune Français, un des transferts les plus importants de l'histoire de la Ligue 2.

Sans doute le transfert de l'été en Ligue 2. Dans le sens des départs, du moins. Comme annoncé par le journal L'Equipe, RMC Sport confirme que Saint-Étienne et le Red Bull Salzbourg ont trouvé un accord de principe autour du transfert du milieu stéphanois Lucas Gourna-Douath. L'indemnité est estimées à 15 millions d'euros (plus intéressement).

Plus grosse vente de Ligue 2, à égalité avec Guirassy

Un chèque record pour la Ligue 2, qui égalisera les 15 millions d'euros dépensés par le Stade Rennais pour s'attacher les services de Serhou Guirassy en 2020, alors qu'il évoluait à Amiens. Le montant pourrait même être supérieur, puisque la somme avancée pour le milieu de Saint-Etienne ne comprend pas les bonus.

Saint-Étienne s'apprête donc à réaliser la troisième meilleure vente de son histoire avec ce jeune de 18 ans, ayant déjà joué 61 matchs de Ligue 1 et sous contrat jusqu'en juin 2025. Seuls Wesley Fofana (35 millions d'euros à Leicester) et William Saliba (30 millions d'euros à Arsenal) ont été vendus plus cher par le club de la Loire.

L'achat le plus onéreux de l'histoire du Red Bull Salzbourg

L'Equipe explique qu'un accord de principe a été trouvé ces dernières heures via Jean-François Soucasse, président exécutif de l'ASSE, et le board du club autrichien du Red Bull Salzbourg pour le transfert de l'international des moins de 19 ans.

Lucas Gourna-Douath aurait également reçu des solicitations de plusieurs clubs anglais (Southampton, Brighton...) et de solides équipes allemandes ou italiennes. Malgré tout, le Stéphanois a donc choisi de rejoindre le club autrichien, qualifié en Ligue des champions et connu pour faire progresser ses jeunes, avec récemment les exemples d'Erling Haaland, Naby Keita, Sadio Mané et Dayot Upamecano. En recrutant le milieu de terrain de Saint-Etienne, le Red Bull Salzbourg va réaliser l'achat le plus onéreux de son histoire.