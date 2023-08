Mercato: Greenwood ne manque pas de prétendants, la Roma de Mourinho intéressée

Après l’annonce de son départ de Manchester United, Mason Greenwood va devoir se trouver un nouveau challenge lors du mercato estival. Et selon le Daily Mail, l’ailier anglais de 21 ans susciterait les convoitises. Un départ à l’étranger semble privilégié.

Mason Greenwood ne reportera pas le maillot de Manchester United cette saison. Après une enquête interne de cinq mois, les Red Devils ont choisi de se séparer de leur ailier de 21 ans, évoquant une décision d’un commun accord. L’international anglais (1 sélection) avait été accusé de tentative de viol et d’agression sexuelle début 2022, avant que les charges soient abandonnées en février dernier. Il va désormais devoir se trouver un nouveau challenge. Et selon le Daily Mail, le natif de Bradford ne manquerait pas de prétendants.

Manchester United aurait reçu de nombreuses approches depuis l’annonce du départ de Greenwood, de Turquie, d’Italie et d’autre pays. En Serie A, l’AS Rome serait notamment intéressée pour récupérer l’espoir britannique, formé chez les Red Devils. José Mourinho apprécierait particulièrement son profil. Il semble en tout cas peu probable que Mason Greenwood, qui n’a pas rejoué avec MU depuis plus d’un an et demi, s’engage dans un autre club de Premier League. Un départ à l’étranger semble être privilégié en cette fin de mercato estival. Reste à savoir sous quelle forme.

Transfert, prêt ou résiliation de contrat?

Alors que son contrat court jusqu’en 2025, le joueur d’1,81m, à l’aise des deux pieds, pourrait être transféré ou prêté. Une résiliation de contrat n’est pas non plus à exclure, alors qu’il touche près de 88.000 euros par semaine à United. Les détails de son départ sont actuellement en négociations.

Lors de l’annonce de son départ, ce lundi, les Red Devils ont précisé que leur enquête interne avait permis de conclure que Greenwood "n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il avait été inculpé à l’origine". "Cela dit, Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs et il assume sa responsabilité", ont-ils ajouté.

"La meilleure décision pour nous tous"

Le joueur a également réagi via un communiqué, relayé par le Daily Mail: "Je n’ai pas fait les choses dont on m’accuse, j’ai été blanchi de toutes les accusations. Mais je reconnais pleinement avoir commis des erreurs dans ma relation et j’assume ma part de responsabilité (…) Cette décision est le fruit d’un processus de collaboration entre Manchester United, ma famille et moi-même. La meilleure décision pour nous tous est que je poursuive ma carrière de footballeur loin d’Old Trafford, où ma présence ne sera pas une distraction pour le club (…) J'ai l'intention d'être un meilleur footballeur, mais surtout un bon père, une meilleure personne, et d'utiliser mes talents de manière positive sur et en dehors du terrain."