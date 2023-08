Mercato: Manchester United a décidé de se séparer de Greenwood

Après une enquête interne de plusieurs mois, Manchester United a annoncé ce lundi que Mason Greenwood ne serait pas conservé. L’ailier anglais de 21 ans, formé chez les Red Devils, avait été accusé de tentative de viol et d’agression sexuelle début 2022, avant que les charges soient abandonnées.

Mason Greenwood ne sera pas réintégré au groupe d’Erik ten Hag cette saison. Après une enquête interne lancée en début d’année, Manchester United a décidé de se séparer de son ailier anglais. Les Red Devils l’ont annoncé ce lundi dans un communiqué, évoquant une décision d’un commun accord. Le joueur de 21 ans avait été accusé de tentative de viol et d’agression sexuelle début 2022, avant que les charges soient abonnées en février dernier. Il n’a plus rejoué avec son club formateur depuis le début de cette affaire, il y a plus d’un an et demi.

"Mason a commis des erreurs et assume sa responsabilité"

"Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent qu’il est difficile pour lui de reprendre sa carrière à Manchester United, explique le communiqué du club. Il a donc été convenu d'un commun accord qu'il serait plus approprié pour lui de le faire loin d'Old Trafford. Nous allons maintenant travailler avec Mason pour parvenir à ce résultat."

Les Red Devils précisent que leur enquête interne a permis de conclure que Greenwood "n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il avait été inculpé à l’origine". "Cela dit, comme Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs et il assume sa responsabilité", ajoutent-ils. Après avoir négocié les conditions de son départ, l’international anglais (1 sélection), sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester United, va maintenant devoir se trouver un nouveau challenge.

"Être une meilleure personne sur et hors du terrain"

Mason Greenwood a réagi à l'annonce de son départ en diffusant un communiqué, relayé par le Daily Mail: "Je comprends que les gens vont me juger à cause de ce qu’ils ont vu ou entendu sur les réseaux, explique le joueur de 21 ans. Je sais que les gens vont penser le pire. J’ai été élevé dans l’idée que la violence ou les abus dans toute relation sont condamnables. Je n’ai pas fait les choses dont on m’accuse, j’ai été blanchi de toutes les accusations. Mais je reconnais pleinement avoir commis des erreurs dans ma relation et j’assume ma part de responsabilité."

"Cette décision est le fruit d’un processus de collaboration entre Manchester United, ma famille et moi-même. La meilleure décision pour nous tous est que je poursuive ma carrière de footballeur loin d’Old Trafford, où ma présence ne sera pas une distraction pour le club (…) Je remercie le club pour son soutien depuis mon arrivée à l'âge de sept ans. Il y aura toujours une partie de moi qui sera pro-United. Je suis extrêmement reconnaissant à ma famille et à tous mes proches pour leur soutien. C'est maintenant à moi de leur rendre la confiance qu'ils m'ont témoignée. J'ai l'intention d'être un meilleur footballeur, mais surtout un bon père, une meilleure personne, et d'utiliser mes talents de manière positive sur et en dehors du terrain".