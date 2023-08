Manchester United: pourquoi le processus de vente n'avance pas

Alors que le processus de vente est en suspens, la famille Glazer a été avertie de la réaction potentielle des supporters de Manchester United si le club n'est pas cédé. Joel et Avram Glazer seraient les plus réticents à céder leurs parts.

Quel avenir pour Manchester United? Le processus de vente du club, lancé en novembre 2022, s’est enlisé ces derniers mois, au moment où les négociations semblaient sur le point d’aboutir entre les candidats favoris au rachat et la famille Glazer, propriétaire du club depuis 2005. Silence radio depuis, comme si le projet avait été mis en stand-by. Selon ESPN, les gestionnaires Joel et Avram Glazer seraient les plus réticents à céder leurs parts parmi les six membres de la fratrie, dont tous ne participent pas aussi activement à la gestion du club que leurs deux frères.

Les Glazers ont très tôt prévenu que le processus engagé pourrait très bien ne pas déboucher sur une vente. Une telle issue conduirait inévitablement les supporters, hostiles aux propriétaires, à réagir. Les atermoiements des Glazer ont déjà provoqué la colère des fans, et ce à plusieurs reprises. A l'occasion de la présentation de la nouvelle tenue pour la saison 2023-2024, une centaine d'entre eux ont bloqué le principal magasin du club avec des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire leur impopularité: "Arrêtez de nourrir votre cupidité. Glazer, partez!"

Ratcliffe continue d'y croire

Dans ce contexte, selon ESPN, les Glazers auraient été invités à prendre en compte la menace, et à réfléchir aux potentielles conséquences d’un éventuel statu quo. Selon la presse anglaise, une autre manifestation de protestation est prévue pour le déplacement de Nottingham Forest à Old Trafford, le 26 août: les supporters mancuniens ont été invités à organiser un sit-in pendant une heure après le coup de sifflet final.

En juin, des rumeurs indiquaient que le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim Ben Hamad al-Thani, désireux de prendre le contrôle du club (pour un montant record de 6,5 milliards de dollars), était sur le point de pouvoir entrer en négociations exclusives avec la famille Glazer. Mais rien ne s’est produit. Son rival, le président et fondateur d’Ineos, Jim Ratcliffe, un temps présenté comme le favori, dans la mesure où il était prêt à laisser une place d’actionnaire minoritaire à la famille Glazer, s’est remis à croire en ses chances.

"Nous avons une bonne offre. Nous avons rencontré les Glazers plusieurs fois et avons eu de bons échanges, mais au final, c'est à eux que revient la décision", a indiqué le milliardaire lors de la présentation d'un livre sur les 25 ans de son groupe Ineos, assurant ne pas être lassé par la lenteur du processus de vente. Tout le contraire des supporters, qui s’impatientent et le font comprendre.