Mercato: grosse nouveauté sur le dossier Mbappé avec l'ouverture de discussions PSG-Real

Alors que le Real Madrid a transmis ce jeudi une deuxième offre au PSG concernant Kylian Mbappé, les deux clubs ont pour la première fois ouvert des discussions.

Faut-il y voir le bout d'un long tunnel? Il est trop tôt pour le dire. Mais il y a du nouveau dans le dossier Kylian Mbappé: pour la première fois, le PSG et le Real Madrid discutent au sujet d'un possible transfert de l'attaquant français. Ce jeudi, le pensionnaire de Liga a formulé une deuxième offre à hauteur de 170 millions d'euros + 10 millions de bonus. Paris n'a pas immédiatement répondu par un refus.

Le PSG en pleine réflexion

Cette proposition, après celle de 160 millions d'euros refusée par le club parisien, a fait entrer la direction parisienne en réflexion. Et donc ouvert la voie à des négociations entre le PSG et le Real Madrid. L'opération est encore loin d'être conclue et rien n'indique pour l'heure que le transfert sera effectif. Mais c'est un pas en avant, une grosse nouveauté dans l'un des plus gros dossiers de ce mercato estival.

Présent à Istanbul ce jeudi pour assister au tirage au sort de la Ligue des champions - qui a vu Paris hériter de Manchester City, de Leipzig et du Club Bruges - Nasser Al-Khelaïfi s'était montré ferme: "J'ai été très clair, tout le monde connaît notre position. C'est très clair, on ne veut pas changer", assurait alors le président du PSG. Une réponse toutefois pas directement en corrélation avec la deuxième offre du Real Madrid.