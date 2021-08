Mercato en direct: l'avenir de Ronaldo et Mbappé se joue maintenant

Selon Sky Sports, Jorge Mendes est arrivé ce matin à Turin. L'agent de Cristiano Ronaldo devrait rencontrer les dirigeants de la Juventus afin d'évoquer l'avenir de l'attaquant portugais. Et d'envisager un possible départ, à un an de la fin de son contrat. Manchester City serait intéressé par le recrutement du quintuple Ballon d'or. Le club anglais serait d'ailleurs le seul candidat, mais la Vieille Dame réclamerait 25 millions d'euros pour céder sa star de 36 ans.