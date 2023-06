Mercato: Guendouzi en dit plus sur son avenir à l'OM après le départ de Tudor

EXCLU RMC SPORT - Mattéo Guendouzi s'est exprimé sur son avenir à l'OM dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC.

Mattéo Guendouzi sera-t-il un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine? "On verra", a-t-il dit mardi au micro de RMC lorsque Jérôme Rothen lui a parlé de son avenir dans Rothen s'enflamme. Une réponse ouverte que l'international français de 24 ans justifie par le fait qu'il n'a pas encore pu faire le point avec la direction et que le successeur d'Igor Tudor n'est pas encore connu.

"Ce sont des discussions qu'il faudra avoir avec la direction. Je n’ai pas encore parlé avec après la saison. On sait que toutes les cartes sont rabattues, parce qu’un coach est parti, qu’un nouveau va arriver. Il faut connaître aussi la position de la direction, celle du nouveau coach, s’il aura vraiment besoin de toi, à ce poste ou à un autre, s’il pense que tu seras un joueur important pour lui ou pas. Beaucoup de facteurs vont entrer en compte", a-t-il déclaré, quelque peu frustré de ne pas avoir pu évoluer cette saison à son poste de prédilection au milieu de terrain.

"J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici"

En attendant de discuter avec le club et son président Pablo Longoria, Mattéo Guendouzi n'affiche pas de volonté de forcer un transfert cet été: "Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. Mais là, il faut d’abord partir en vacances, souffler et voir ce qu’il se passe".

Au club depuis 2021, Mattéo Guendouzi dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025 avec l'Olympique de Marseille.