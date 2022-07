Mercato: Gueye a repoussé Galatasaray et souhaite rester au PSG

Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, Idrissa Gueye n’a pas donné suite aux approches de Galatasaray. Le milieu de terrain du PSG, pas convaincu par un départ en Turquie, souhaiterait rester à Paris, même si Christophe Galtier ne semble pas compter sur lui.

Le PSG va avoir du mal à se séparer de ces indésirables durant l’été. Alors que le mercato a ouvert ses portes il y a plus d’un mois, aucun d’entre eux n’a encore quitté le club. Certains ont pourtant été placés sur une liste de "transférables", à l’image d’Idrissa Gueye. Le milieu de terrain de 32 ans participe actuellement à la tournée de préparation au Japon. Mais Christophe Galtier et la nouvelle direction ne semblent pas compter sur lui pour la saison à venir.

Malgré cette situation, Gueye n’aurait pas l’intention de plier bagages pour le moment. L’international sénégalais (94 sélections, 7 buts) dispose d’un an de contrat et d’un salaire confortable, que peu de clubs peuvent lui offrir. Selon les informations de L’Équipe, confirmées par RMC Sport, le vainqueur de la CAN 2022 (dont la cote est estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt) a d’ailleurs repoussé les avances de Galatasaray. Le club d'Istanbul était séduit par son profil, mais Gana Gueye n’a pas donné suite, visiblement peu convaincu par un départ en Turquie.

Il s’estime capable de gagner sa place avec Galtier

Lors de son entretien avec les dirigeants parisiens, en marge de la reprise de l’entraînement, le natif de Dakar, recruté à Everton en 2019 (30 millions d’euros), aurait exprimé sa volonté de poursuivre son aventure au PSG. En s’estimant capable de gagner sa place dans l’équipe de Galtier.

Après avoir déjà enrôlé Vitinha (Porto, 42 millions d’euros), le club de la capitale aurait également ciblé Renato Sanches (Lille) et Kephren Thuram (Nice) pour renforcer son entrejeu. Un secteur particulièrement décevant lors du dernier exercice, où seul Marco Verratti semble avoir donné satisfaction.