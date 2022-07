Le PSG dévoile son maillot extérieur en hommage au Parc des Princes

Le PSG a dévoilé le maillot extérieur pour la saison 2022-2023, ce mardi. Il est à dominante grise et rend hommage au Parc des Princes qui fête ses 50 ans cette année.

Le PSG a profité de sa tournée au Japon pour dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023, ce mardi. Issu de la gamme Jordan, il rend hommage au Parc des Princes, qui fête ses 50 ans (sous sa forme actuelle, en 1972) à travers ses couleurs "à dominante grise avec des variations noire, brune et taupe". Les joueurs de Christophe Galtier l’étrenneront pour la première fois, mercredi lors du match amical contre Kawasaki Frontale, champion en titre de J-League, au National Stadium de Tokyo.

"La collection inclut la très attendue chaussure Air Jordan 5 Low PSG révélée aux yeux du monde en juillet par le basketteur américain Zion Williamson (star de la franchise NBA des New Orleans Pelicans, ndlr) lors de son passage au Quai 54 à Paris", précise le communiqué du club. La collection away est disponible à la vente dès ce mardi et "bénéficie à son lancement de la visibilité exceptionnelle de la tournée parisienne, du solide réseau de vente développé par le club parisien, et de la popularité unique de la marque Jordan dans le pays", se réjouit encore le club.

Neymar absent de la campagne promotionnelle

Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe sont les têtes d’affiche de la campagne de promotion de cette nouvelle tunique sur les réseaux sociaux. Lionel Messi, Sergio Ramos et Vitinha apparaissent sur d’autres visuels sur le site du club. Neymar ne figure pas en revanche sur la vidéo de promotion de ce nouveau maillot.

Les joueurs du PSG ont rejoint le Japon le week-end dernier pour un stage de pré-saison de plusieurs jours à la fois sportif mais surtout marketing. Sous une forte chaleur, les joueurs se plient à de nombreuses obligations mais bénéficient d’un gros soutien populaire. Lundi, il se sont ainsi entraînés devant 15.000 personnes avant de donner de nombreux autographes. Ils vont disputer trois matchs amicaux: contre le Kawasaki Frontale le 20, face aux Urawa Reds à Saitama le 23 juillet, puis contre le Gamba Osaka le 25.