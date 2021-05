Mercato: Haaland au Bayern? "Une opération inimaginable" pour Kahn

Bras droit de Karl-Heinz Rummenigge et futur président du Bayern, Oliver Kahn a assuré que le club bavarois ne fera pas de folie pour recruter Erling Haaland cet été.

Hummels, Lewandowski, Götze... Si la chose est un peu moins fréquente ces dernières années, le Bayern Munich, cador de la Bundesliga, a plusieurs fois chipé les joueurs stars de son rival Dortmund par le passé. Pour Erling Haaland, ce ne sera visiblement pas le cas.

L'attaquant norvégien du BVB, phénomène de précocité (20 ans), est annoncé dans le viseur de plusieurs géants d'Europe cet été. Mais selon Oliver Kahn, bras droit de Karl-Heinz Rummenigge et futur président du Bayern, le club bavarois ne se positionnera pas sur le dossier.

"Quiconque relaie cette rumeur ne comprend pas bien la situation, explique l'ancien gardien dans une interview à Bild. Une opération de 100 millions d’euros est inimaginable pour nous aujourd’hui. Nous avons Lewandowski, qui a encore deux ans de contrat ici. Ses performances ne sont même pas questionnables. Il a marqué 39 buts cette saison en championnat. Rien que pour ça, nous ne pensons pas à Haaland."

"Les prochaines années, nous devrons être malins sur le marché des transferts"

Et ce ne devrait pas être le cas à moyen terme non plus. "Robert peut garder ce niveau quelques années encore, poursuit Kahn. Il y a différents types de joueurs. Manuel Neuer par exemple, vous sentez qu’il peut jouer au très haut niveau jusqu’à 40 ans. Tant que lui, Thomas (Muller) ou Robert (Lewandowski) sont en forme, ils sont importants pour nous."

Surtout, la crise sanitaire et économique est passée par là. "Quand j’ai rejoint la direction il y a un an et demi, la situation financière était différente d’aujourd’hui, rappelle Oliver Kahn. Les prochaines années, nous devrons être malins sur le marché des transferts."

Si l'entraîneur bavarois Hansi Flick - bientôt remplacé par Julian Nagelsmann - avait ouvert la porte à une arrivée d'Haaland début mars ("Beaucoup de choses sont possibles dans la vie et on ne peut rien exclure"), il avait été assez vite contredit par Rummenigge. "D'où viennent ces rumeurs? Je n'en sais rien, avait lancé le patron du club quelques jours plus tard, en étant sur la même ligne que Kahn. Je ne peux dire qu'une chose: nous avons le meilleur footballeur du monde à cette position. Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023."